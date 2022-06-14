اجتماع مشترك لـ«التعليم» و«البيئة» لبحث استعدادات قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وفد من وزارة البيئة؛ لمناقشة الترتيبات والاستعدادات للمشاركة فى فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP 27.





حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور محمد جاد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعدد من مديرى إدارات التدريب بالمحافظات المختلفة، ومن وزارة البيئة الدكتور أحمد وجدى، مدير مشروع بناء القدرات (CB3)، والمهندسة سماح صالح، مدير وحدة التنمية المستدامة وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول الاجتماع، استعراض سبل التعاون بين الوزارتين للمشاركة فى قمة المناخ "COP 27" والمقرر استضافته فى مصر شهر نوفمبر المقبل، والذى سيتم التطرق فيه إلى تجربة مصر فى دمج المفاهيم البيئية الحديثة فى منظومة التعليم المصرى.

وناقش الاجتماع الإعداد لعمل حقائب تدريبية لمعلمى كافة المراحل الدراسية، تتضمن العديد من المفاهيم البيئية التى طرأت على الساحة ومنها الزيادة السكانية ومشاكل المياه والتصحر والاقتصاد الأخضر وتغير المناخ والتنوع البيولوجى وغيرها، والتى تشير جميعها إلى تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فى الثروات الطبيعية، وضمان استدامة تقديمها لنفس الخدمات البيئية.

واستعرض الدكتور رضا حجازى، دور وزارة التربية والتعليم فى إنتاج حقيبة تدريبية تشتمل على عدد من المفاهيم البيئية والتى تدور حول ثلاثة محاور رئيسية وهى (الاستدامة البيئية - التغير المناخى - التنوع البيولوجى) وعدد من الأنشطة القابلة للتنفيذ على مستوى المدرسة وذلك استعدادا لتدريب عدد من المدربين المتميزين على الحقيبة التدريبية، ومن ثم إعداد خطة تنفيذية للتطبيق على كافة معلمى جمهورية مصر العربية وذلك لتقديمها بشرح مبسط وميسر على الطلاب لإدراك أهمية الحفاظ على البيئة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تنظيم مسابقة فنية؛ تتضمن أهم القضايا والموضوعات البيئية ليتم عرض الأعمال الفنية التى سيتم اختيارها لعرضها فى معرض على هامش المؤتمر مع وجود الطلاب المشاركين فى تنظيم المعرض بأعمالهم الفنية.

وأوضح وفد وزارة البيئة، أن الهدف العام هو تقديم برامج لبناء قدرات كل أبناء المجتمع ومنهم طلاب مدارس جمهورية مصر العربية من خلال تنمية الوعى وتغيير سلوكياتهم نحو فهم أعمق للقضايا البيئية، كما تم تقديم ثلاثة مجلدات تحتوى على عدد من المفاهيم البيئية التى تواجه المجتمع بشكل عام وذلك لتحويلها إلى أنشطة تربوية.