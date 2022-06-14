انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد موسى: «لاعيبة كوريا الجنوبية كانت بتعيط علينا وإيهاب جلال كان بيفكر في الاستقالة» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /704425/أحمد-موسى-لاعيبة-كوريا-الجنوبية-كانت-بتعيط-علينا-وإيهاب-جلال-كان-بيفكر-في-الاستقالة

قال أحمد موسى، إن اتحاد الكرة عقد اجتماعًا اليوم، بعد الهزيمة من كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف ، وسوف تصدر قرارات يوم الخميس، بعد تقديم محمد بركات وخالد الدرندلي تقريرًا يقدم للمجلس، ويسوف يصدر بيانًا يوم الخميس، ،مؤكدًا أنه ستكون هناك قرارات قوية لإصلاح المنظومة الرياضية في مصر من قبل اتحاد الكرة.

دوت الخليج

وأضاف “موسى”، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن محمد بركات وحازم إمام هيبدأوا في البحث عن مدير فني أجنبي للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، في حالة أن يتولى الدكتور أشرف صبحي بدعم المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي.

وأوضح أنه سيتم إصدار لائحة شئون اللاعبين خاصة، وأيضا فتح ملف العوار الذي يحدث في المسابقات، سيكون هناك ثورة في اللوائح داخل الاتحاد المصري لكرة القدم والمسابقات، كي تصل إلى اكتشاف المواهب، وبالنسبة لمنتخبات 2003 و 2006، هيتم عمل مباريات ودية لتلك المنتخبات.إيهاب جلال والجهاز الفني بياخدوا شهريا مرتب مليون 550 ألف جنيه بالضرائب، أما كيروش كان بياخد 3 مليون و 200 ألف جنيه، وإيهاب جلال لا يوجد في عقده شرطًا جزائيًا، على عكس كيروش.

أحمد موسى: مرتب إيهاب جلال وجهازه المعاون مليون و550 ألف جنيه شهريا

وتحدث أحمد موسى عن مباراة مصر وكوريا الجنوبية، والتي خسر المنتخب فيها بنتيجة 1-4،قائلًا: “ده مش لعب كوريا، كوريا كانت عاملة تقسيمة، هما كانوا عاملين خطة، استحواذ المنتخب الكوري وصل 69 % مقابل 31 % لمنتخب مصر، والهدف الأول لكوريا الجنوبية جاء بعد 38 تمريرة، لاعيبة كوريا كانت بتعيط على حالنا، لو كانت بتلعب لعبها الحقيقي كانت فازت علينا 8 من كرم ربنا إن الحكم أنهى المباراة، تجربة صعبة ولها تداعيات كثيرة، ”.

وتابع: من بداية المباراة.إيهاب جلال كان بيفكر في الاستقالة، وفي الإجازة، وهو طالع رايح أمريكا، واختياره لتدريب المنتخب كان كارثي، ورئيس اتحاد الكرة اعترف بأن الاتحاد تسرع في اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب.

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب"سول".