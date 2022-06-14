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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /704424/انتحل-صفة-واحد-مات--السجن-سنتين-لعامل-زور-بطاقة-بعد-هروبه-من-سجن-وادي-النطرون

أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6052 لسنة 2021 جنايات السلام أول المقيدة تحت 5258 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة بأن المتهم عمرو. أ.ع، عامل بمحل عطور، قام بالاشتراك مع موظفيين عموميين حسني النية هما المختص بإصدار صور القيد الميلاد, وبطاقات تحقيق الشخصية بقطاع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية في إرتكاب تزوير في المحررين رسميين هما (صورة قيد ميلاد باس/ عصام.ع.ع, وبطاقة شخصية بذات الاسم والرقم القومي ) حال تحريرهما المختص بوظيفته, وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بأمر تزويره, بأن مثل أمام الموظفين منتحلا شخصية, وذيل إستمارة طلب الحصول علي بطاقة تحقيق الشخصية بتوقيع نسبه زورا إليه , فأستخرج الموظفان صورة قيد الميلاد والبطاقة بناءَ علي ذلك رغم تحرير بياناتهما علي خلاف الحقيقة, فتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة، واستعمل المحررين المزورين موضوع الإتهام السابق فيما زورا من أجله بأن أعتد بهما حال استيقافه بالطريق العام بقصد الهروب من تنفيذ الأحكام الصادرة قبله بزعم صحة المحررين مع علمه بتزويرهما.

أدلة الثبوت

وشهد أحمد طلعت مصلحي السعدني، عقيد شرطة - رئيس قسم التسجيل الجنائي بإدارة المعلومات الجنائية، بأنه تمكن من ضبط المتهم الهارب من إحدي السجون العمومية ليمان 440 في القضييتين رقمي 22427 لسنه 2006 جنايات قسم إمبابة, و1621 لسنة 2007 جنايات قسم إمبابة وآنذاك تبين حملة لبطاقة تحقيق شخصية مزورة بأسم آخر وتبين بالإستعلام أنها تخص أحد المواطنين المتوفاه وعزى قصده من حملها تقديمها حال استيقافه والحيلولة دون ضبطه والاستمرار في تنفيذ العقوبة.

اعتراف المتهم

وأدلي المتهم بتحقيقات النيابة العامة بهروبه من سجن وادي النطرون وقد لجأ عقب ذلك إلي أحدي المكاتب المختصة باستخراج بطاقات تحقيق الشخصية دون الحاجة إلي التوجه إلي قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتمكن من استخراجها واستلامها.

محاكمة ١٣ شخصاً في قضية تهريب المهاجرين إلي ليبيا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب المهاجرين الي دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية لجلسة 13 يوليو.

أمر الإحالة

وكشف امر الاحالة انه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هربوا واخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين بان دبروا انتقالهم من مصر الي دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها الي دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول علي كسب مادي مبالغ مالية حال كونهمجماعة اجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شانها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

المتهمين

واوضح امر الاحالة ان اسماء المتهمين هم كلاً من : اسلام م، ايمن م، هاني ع، حسني ع، عزب م، ياسر ف، عزيزة ش، سعد ف، عابر ع، احمد م ، هاني م، منتصر ر، حمد س.

ربة منزل تتزعم العصابة

وأشار امر الاحالة، ان التشكيل العصابي تتزعمهم ربة منزل تدعي الحاجه عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع اخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية

الهجرة غير الشرعية

واكد الرائد حازم ابو السعد، رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا .

تهريب المهاجرين

وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، ان القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحجه عزه اخرين بتكوين جماعه اجراميه منظمه تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي ايطاليا بطرق غير شرعيه للعمل وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعيه عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير امنه لنقل الاشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها علي افراد الجماعة.