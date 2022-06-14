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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /704422/محافظ-البحيرة-وسفير-فرنسا-يتفقدان-المعالم-السياحية-في-رشيد-صور

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة،اليوم، السفير مارك باريتي سفير دولة فرنسا، والسيدة ياسمينا باريتي قرينته، والقنصل محمد نهاض، قنصل عام دولة فرنسا بالإسكندرية، وذلك في مستهل زيارة لتفقد عدد من المعالم السياحية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة رشيد.

دوت الخليج

وأكد المحافظ، على حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة دول العالم ومنها دولة فرنسا والتي تربطها بمصر علاقات طيبة وتاريخية، مشيراً أن محافظة البحيرة تنتج ثلث الغذاء بما تملكة من ٢ مليون فدان يتم زراعتها وتعد من أولى محافظات الجمهورية فى الإنتاج الداجنى والزراعى والحيوانى، كما يتوفر لديها كافة المقومات في شتى المجالات الصناعية والسياحية والتجارية بما تملكه من موقع إستراتيجي متميز وقربها من الموانئ وشبكة طرق قوية وتواجدها على الطرق الصحراوية والزراعية والساحلية ما يؤهلها لتكون فى مصاف المدن السياحية كما أنها قادرة على استيعاب واستقبال الأفواج السياحية وخاصةً السائحين من دولة فرنسا الصديقة، كما أن بها ميزة فريدة وهى تلاقى النيل الخالد بالبحر المتوسط.

مدينة رشيد الأثرية

ومن جانبه قدم مدير عام آثار رشيد بتقديم شرح ونبذة عن مدينة رشيد الأثرية وتاريخها العريق، والتى شهدت مختلف الحضارات كما أنها تضم ٥٨ موقع أثرى منهم 22بيت أثرى و11 مسجد وضريح وحمام أثرى و9طوابى.

مدينة رشيد الجديدة

وتفقد المحافظ، مدينة رشيد الجديدة والتي يتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، وهى من المشروعات التي سوف تحدث نقلة نوعية والتى صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 3185فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، بواجهة شاطئية بطول 10كم وتبعد عن الطريق الدولي ٥ كم ومقسمة إلى 3مساحات منها 443 فدان المثلث الذهبي - 2000 فدان - 742فدان وبواجهة شاطئية بطول ١٠ كم وجاري الإنتهاء من 25عمارة سكنية بالخطة العاجلة.

مشروع بشاير الخير

كما تفقد آمنة، مشروع بشاير الخير 4 وهو إحدى هدايا السيد الرئيس لمحافظة البحيرة، بتخصيص 43.6فدان وهو عبارة عن 33 برج تضم 4554وحدة سكنية ومسجد ودار مناسبات ومدرسة تعليم أساسي ومستشفى ومحلات تجارية ومراكز حرفية كما تم بناء لوحة توزيع كهرباء 8 ميجا بتكلفة 26 مليون جنية على نفقة المحافظة لصالح المشروع، كما أنه جاري إنشاء مجمع مدارس على مساحة 20لف م٢ بالمنطقة الفاصلة بين بشاير الخير 4 ومنطقة رشيد الجديدة.

واستمع المحافظ، والسفير لشرح مفصل من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، وقاموا بالإطلاع على المخطط العام والمرحلة العاجلة للمدينة ومخطط مشروع بشاير الخير 4 وحجم الأعمال المنفذه والمشروعات الجاري تنفيذها.

قلعة قايتباي

وشملت الزيارة تفقد قلعة قايتباي والتي تقع على الشاطئ الغربي للنيل وأنشأها السلطان قايتباي سنة 901هـ وهى تشبه الحصن في بنائها المربع وأبراجها الأربعة المستديرة ويحيط بهذه الأبراج خنادق مازالت آثارها موجودة حتى الآن وعثر بها على حجر رشيد الذي أكتشفه أحد ضباط الحملة الفرنسية “بوشار”عام 1799 وتم فك رموز الحجر على يد العالم شامبليون.

مشروع ميناء الصيد

كما تفقد المحافظ، يرافقه السفير، مشروع ميناء الصيد وهو من المشروعات القومية العملاقة الذي سيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب حيث يعد أول ميناء صيد بمدينة رشيد والمقام على مساحة 48ألف م٢ بتكلفة إجمالية 600 مليون جنية.

ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد، أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.

الحديقة المتحفية

كما تم خلال الجولة زيارة الحديقة المتحفية برشيد والتى تقع ضمن حرم متحف رشيد القومي الأثري ومقامة على مساحة فدان ( 3000 م٢ ) وكان الهدف منها أن يوضع بها القطع الأثرية الضخمة وكذلك كونها صالة عرض مفتوح للتراث القديم.

يذكر أن الحديقة تُعد مزاراً سياحياً يتبع متحف رشيد القومى ومتنفساً للأهالي والزائرين وتتضمن (قاعة ندوات كبار الزوار - GIV مكتب شرطة سياحة - مكاتب إدارية) ويقام بها العديد من القوافل الثقافية والمهرجانات التعليمية ومعارض الصناعات اليدوية (السجاد - الجريد - الخزف - قرن الجاموس - الكليم - مجموعة من اللوحات الفنية - معرض لمنتجات ذوي الهمم) وذلك بمشاركة (مشروع المرأة المعيلة بالوحدة المحلية برشيد - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر - الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الإجتماعي - مديرية التربية والتعليم - المجلس القومي للمرأة).

المسجد المعلق

كما زارالمحافظ والسفير ومرافقوهم، منزل الأمصیلي والمسجد المعلق وطاحونة أبو شاهين والتى تعد أقدم الطواحين بمصر والتي أنشأها عثمان أغا الطوبجي وقد خصصت لطحن الغلال وكانت تدار بواسطة الدواب وهى طاحونة مزدوجة لها تروس خشبية والتي ما زالت باقية حتى الآن، وإستمعا لشرح مفصل من مدير عام آثار رشيد وبعض من أئمة وزارة الأوقاف لعرض نبذة تاريخية عن تلك الأماكن الأثرية وقيمتها التاريخية.

وحضر الاستقبال والجولة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهدنس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس نور الهدى محمد عبد الواحد، رئيس مدينة رشيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.