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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /704420/لقاؤنا-يتجدد-أنغام-تعلن-عن-تفاصيل-حفلها-الجديد-بالكويت-وهذا-موعده

دوت الخليج يرصد لكم حفل أنغام الجديد في الكويت

حفل أنغام في الكويت

وعلقت أنغام على انستجرام: “جمهوري في الكويت لقاؤنا يتجدد في مسرح الأرينا يوم ٢٤ يونيو #أنغام_في_الكويت”.

وكان أخر حفل غنائي لـ أنغام يوم 1 يوليو الماضي، ذلك على المسرح المكشوف بالمنارة، ووشاركت أنغام جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو يجمع صور لهاـ وعلقت عليه قائلة: “ مستنياكم يوم الجمعة ١ يوليو في المسرح المكشوف بالمنارة، التذاكر متاحة من خلال تيكيتس مارشيه”.

وقدمت أنغام خلال الحفل، مجموعة من أبرز أغانيها ومنها "حالة خاصة جدًا" و"دا اللي عندي"، و"حتة ناقصة" و"على فكرة" وعدد أخر من الأغنيات المحببة لدى جمهور أنغام.

آخر أعمال المطربة انغام

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال انغام الغنائية بعنوان "أنا مش ضعيفة" وتم طرحها في رمضان 2022 ضمن مسلسل "فاتن أمل حربى" الذي خاض بطولته الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، اما عن أخر أغنية طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنيتها "هتشتاقوا"، وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

وتقول كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام: “هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا، مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا وما فرحنا، وحقنا جاي مطرحنا وهتجونا بتشتاقوا، هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا، في صبرنا مين يستحمل، واجهنا وقولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد أخلاقه، نسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكم، نسينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا، ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح، وهنخلص قديم وجديد كمان منكم هتحتاروا، يبقوا قل مقدارهخسارة شوقنا كان غالي، عشان مانكونش ظالمينكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا، ده كل فراق وله أسراره هتحتاروا تعيشوا الليل وأفكاره، وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بيحسوا وعمركوا راح يضيع، هتشاتقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي هيريحكوا”.