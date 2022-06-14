محمد صلاح يستعرض فورمته فى أحدث ظهور اثناء إجازته فى مصر.. صورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:23 مساءً - شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدي صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، يستعرض من خلالها فورمته، حيث ظهر وسط البحر أعلى يخت أثناء قضاءه لإجازته الحالية فى مصر، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهور.

محمد صلاح

يمتلك النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي سجلا حافلا بالأرقام الخاصة خلال مواسمه الخمسة التي خاضها مع الفريق حتى الآن فى مسابقة الدوري الانجليزي.

ويبلغ عدد أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 118 هدفًا في 180 مباراة كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفًا.

وكان عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي هو هدفان فقط، سجلهما في موسمه الأول مع البلوز 2013-14، وخاض في المجمل مع الفريق 13 مباراة خلال موسم ونصف، ولم يسجل أكثر من الهدفين وصنع مثلهما.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الـ20 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بالتساوي مع نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد.