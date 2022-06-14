محيى الدين: مؤتمر المناخ يشهد إعلان مبادرات لتسريع العمل بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، أن المؤتمر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم سيهتم بشكل خاص بالقضايا ذات الأولوية للقارة الإفريقية، حيث سيشهد الإعلان عن عدد من المبادرات التى من شأنها تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخى فى إفريقيا.





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود محيى الدين اليوم الثلاثاء فى منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، والذى يعقد فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وقال محيى الدين إن إفريقيا لديها تصميم على إظهار ريادتها فى العمل المناخى من خلال المساهمة الفعالة فى الجهود الدولية ذات الصلة، ودورها فى تيسير العمل المناخى وحشد الجهود فى هذا الصدد على نطاق واسع، ورؤيتها لمستقبل عادل ومستدام لأبنائها ولسكان العالم أجمع.

وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل سيكون بمثابة الفرصة لتسليط الضوء على الظروف والاحتياجات الخاصة لإفريقيا، مشيراً إلى أن إفريقيا تحتاج لتحقيق التوازن بين التصدى لظاهرة التغير المناخى وتحقيق النمو لاقتصادات القارة من أجل التغلب على مشكلات انعدام الأمن الغذائى والفقر، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن إفريقيا فى حاجة إلى تحول عادل وعملى يوازن بين انبعاثاتها المنخفضة من الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة..مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تهتم بالسير بإجراءات التكيف على قدم المساواة مع إجراءات التخفيف، وتعزيز قدرات العمل المناخى عبر مشاركة كافة أطراف المجتمع، والعمل بمبدأ "الربح للجميع" مع دخول إفريقيا إلى سوق الكربون العالمى، موضحاً أن القارة لديها وفرة فى رأس المال الطبيعى مثل الأرض والغابات والمحيطات مما يمكنها من جذب الاستثمارات مع ضرورة الاعتماد على تكنولوجيات صديقة للبيئة.

وتابع "أن الرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخى بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ستعقد خمسة منتديات إقليمية لمشروعات المناخ، من بينها منتدى للقارة الإفريقية يستهدف توفير وحشد التمويل اللازم لعدد من المشروعات بالدول الإفريقية للتعامل مع تحديات تغير المناخ" داعياً القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإفريقية للمشاركة الفعالة فى هذا المنتدى بما يحقق رؤية إفريقيا لمعالجة التغير المناخى وتضييق الفجوة القائمة فى تمويل العمل المناخى.

وفيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى فى شرم الشيخ، قال محيى الدين "إننا نطمح أن يمثل المؤتمر علامة فارقة فى هذا العقد الحاسم فيما يتعلق بقضية المناخ، وذلك من خلال أجندة تحول طموحة وعاجلة ومؤثرة فيما يتعلق بالعمل المناخى، فى ظل اتجاه شمولى لتحقيق التنمية المستدامة قائم على العدالة ومستندا على العلم".

وأوضح رائد المناخ أنه مع الاعتراف بالتحديات السياسية والاقتصادية والتنموية المختلفة، ينبغى على الجميع الارتقاء إلى المستوى المطلوب من العمل المناخى فى مؤتمر شرم الشيخ..مؤكدا أنه فى ضوء أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وكذلك اتفاقية باريس، وبناءً على مخرجات مؤتمرات الأطراف للتغير المناخى السابقة، فسوف يركز مؤتمر شرم الشيخ على التنفيذ الفعلى للعمل المناخى، وتحويل الالتزامات إلى أفعال، وترجمة تعهدات قمم ومؤتمرات المناخ السابقة إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.