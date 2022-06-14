وادى الفروسية بالداخلية يستقبل نهائى بطولة الجمهورية (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - استقبل وادى الفروسية والذى طورته وزارة الداخلية، نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية، فى ظل إشادة واسعة من المشاركين بالإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها الوادى وإسهاماته فى تطوير رياضة الفروسية فى مصر، وبالدور الكبير الذى تلعبه الوزارة فى الارتقاء برياضة الفروسية والذى تجلى فى دقة التنظيم وتطور الملاعب والمرافق الموجودة بالوادى.





ونشر قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، مقطع فيديو، رصد فعاليات نهائى بطولة الجمهورية للفروسية. ويعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية المجهزة لقفز الموانع، انعكاسا لما توليه وزارة الداخلية، من اهتمام بالغ برياضة الفروسية، وبتجهيز وادى الفروسية لاستقبال كافة المنافسات محليا ودوليا، وتزويده بأحدث الوسائل وبإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات، وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها، وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة المنافسات، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأطقم الطب البيطرى لتقديم الرعاية الطبية للمتنافسين، وأيضا لرعاية الخيول المشاركة بمختلف المسابقات. وأشاد المشاركون، بالمستوى المتميز لوادى الفروسية، وتجهيزه وفقا للمواصفات القياسية العالمية، وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليا، بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية. يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية، على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لا سيما رياضة الفروسية.

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