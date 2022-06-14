التعليم واليونسكو يناقشان التعاون المشترك فى تدريب المعلمين

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبدالعزيز المزينى، مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم بالدول العربية، بديوان عام الوزارة؛ لبحث التعاون الثنائى المشترك بين الوزارة واليونسكو.





وبحسب بيان صحفى، ناقش الحضور سبل التعاون بين الوزارة واليونسكو فى تدريب المعلمين والارتقاء بمستواهم، خصوصًا وأنهم الركيزة الأساسية لتطبيق النظام التعليمى الجديد 2.0، والذى يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة من حل المشكلات، والإبداع، والنقاش، والعمل والتفكير النقدى.

وأكد الدكتور طارق شوقى، أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار، فضلًا عن جهود تطوير مناهج التعليم، لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، مشيرا إلى أن دول كثيرة طلبت الاطلاع على تطورات التجربة المصرية فى بناء نظام تعليم عصرى بمعايير عالمية.

واستعرض شوقى الجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، حيث طور مركز تطوير المناهج، مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وصولا إلى الصف الرابع الابتدائى، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمى، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين منهم البنك الدولى، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

من جانبه، أعرب مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى تطوير العملية التعليمية، مبديا استعداده التام لتوفير الدعم للوزارة عن طريق مشروع Technically Enabled schools، فضلا عن المساعدة فى تأهيل ورفع كفاءة المعلمين من خلال سلسلة من الدورات التدريبية الرقمية التى تضمن استمرارية وجودة التطور المهنى.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز المزينى، بالطفرة التى يشهدها ملف التعليم فى مصر، والارتقاء بالثقافة والمجتمع المصرى، قائلا: "نتطلع إلى الإستفادة من الخبرات المصرية، فى دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التجربة المصرية هى الوحيدة التى تستحق التركيز عليها فى قمة تحول التعليم والتى ستعقد بنيويورك فى سبتمبر المقبل".

كما أعرب مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة عن استمرار الدعم والمساعدة فى إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم التقنى والفنى (اتقان).

حضر الاجتماع، الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن اليونسكو، آمال محمد محمد، مسئول برامج التعليم بمكتب اليونسكو، ودعاء أبو ناعم، مسئول مشروع بمكتب اليونسكو الإقليمى.