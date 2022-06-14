محافظ جنوب سيناء يبحث نسب تنفيذ المشروعات القومية والاستعداد لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدورى الأسبوعى الذى ترأسه المحافظ بمكتبه اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، وأيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، وجميع رؤساء المدن، ومديرى المديريات، والإدارات المعنية، وممثلى الشركات المنفذة.

وبحث المحافظ فى بداية الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة حيث جارى تنفيذ مشروعات الخطة والصرف وفقا للمستخلصات المقدمة وتم عرض موقف الاعتمادات الإضافية الخاصة بمؤتمر تغيرات المناخ.

وتابع المحافظ موقف المشروعات الخاصة بالاستعداد لمؤتمر تغير المناخ، منها تطوير طريق السلام والمنطقة يسار الطريق اتجاه المطار، ومنطقة مطلع هضبة أم السيد يمين الطريق، وأعمال تشجير الطريق الأوسط وتطوير مدخل شرم الشيخ من المطار إلى ميدان الصداقة وطريق السلام مع التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة البدء فى الأعمال الخاصة بها.

وتابع موقف أعمال إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتكليف الفنادق بتركيبها، كما تم خلال الاجتماع عرض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية وأماكن إيواء الهجن والمسجد، وكذلك موقف الحديقة المركزية، وأعمال تطوير منطقة مسجد الصحابة، وأعمال الصرف الصحى لقاعة المؤتمرات، ومشروع معالجة المخلفات الصلبة.

وتابع فودة، خلال الاجتماع، أيضا موقف المشروعات الجارية بباقى مدن المحافظة منها طريق مبارك بمدينة دهب، وأعمال استكمال تطوير شاطئ ابو زنيمة، وبحيرة بعبع وازدواج طريق البحر وحمايته من آثار السيول بأبورديس.

وشدد المحافظ - خلال الاجتماع - على تكثيف العمل وسرعة الانتهاء من ميناء الصيد بطور سيناء، ورسومات اللاند سكيب وأعمال تطوير المسرح الصيفى بطور سيناء، ومحكى الجبيل، واستكمال رصف امتداد حمام موسى الى كمين الوادى بطور سيناء بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وتنفيذ خزان تكديس المياه بقرية الوادى والجبل بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذ 3 آبار مياه بمدن المحافظة، وتشغيل المجزر الآلى برأس سدر وأبو رديس بمعرفة جهاز التعمير ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة، والانتهاء من بحيرة وادى بعبع أبورديس بمعرفة الموارد المائية، وخزان تكديس المياه بالمدينة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب، والحديقة بمعرفة مجلس مدينة أبو رديس.