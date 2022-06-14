التعليم تكشف لـ دوت الخليج مصروفات المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مجاهد لـ"دوت الخليج"، أن الرسوم التى تدفع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية سواء الحكومية أو الدولية، تصل إلى نحو 500 جنيه سنويا، وهى رسوم رمزية بمثابة "مجانية"، لا تقارن بمستوى التجهيزات المتطورة لتلك المدارس والخدمة التعليمية المقدمة فيها، كما أن طلابها يحصلون على حافز مادى شهرى من الشريك الصناعى.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن أهم شىء لقبول الطلاب بتلك المدارس، هو اجتياز جميع اختبارات القبول: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، إضافة إلى الحصول على الحد الأدنى للقبول بهذه المدارس بالشهادة الإعدادية.

وحول ما أثير بشأن تحصيل بعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية مصروفات من الطلاب تصل إلى 7000 جنيه مثل مدرسة غبور للسيارات، أكد مجاهد أن هذه الأخبار غير صحيحة، مشيرا إلى أن أى مدرسة منشأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مصروفاتها مثل المدارس الحكومية.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وتبدأ الدراسة فى 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية اعتبارا من العام الدراسى الجديد 2022-2023، وتستعد وزارة التربية والتعليم لفتح باب التقدم إليها خلال أسبوع، وهذه المدارس هى:

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالشراكة مع شركة فريش للأجهزة الكهربائية ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجال تصنيع وصيانة الإسطمبات.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى حى الأربعين بمحافظة أسيوط، بالشراكة مع شركة أولاد الحاج ضيف الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى.

- مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالشراكة مع شركة السويدى إلكتروميتير، وتتخصص فى مجال تطوير البرمجيات.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة سموحة بمحافظة الإسكندرية، بالشراكة مع أسواق فتح الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجال التجارة الحديثة.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجال التسويق للخدمات المالية.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وتمثل هذه المدارس تجربة جديدة تدشنها وزارة التربية والتعليم، وتستهدف الوصول بأعدادها إلى 10 مدارس.

وتقدم المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، نموذجا عالميا للمدارس الفنية، بمعايير واعتماد دولى من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة فى جانب التدريب العملى والتوظيف.

وتتميز هذه المدارس بوجود شريك دولى فى المدرسة متمثل فى مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إضافة إلى الشركاء الصناعيين فى مختلف المجالات، كما أن هذه المدارس خضراء صديقة بالبيئة، وتعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظاما لترشيد الطاقة، كما أنها ذكية وبها بنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة وتطبق الأنظمة الرقمية.