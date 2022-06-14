إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة، إثر حادث تصادم بين سيارتين بمركز دار السلام ، جنوب شرق محافظة سوهاج ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

دوت الخليج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارتين، ووجود 4 إصابات، تم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لإجراء الفحوص وتلقي العلاج اللازم.

الانتقال إلى مكان الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات ، التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث مركز شرطة دار السلام، جنوب سوهاج، تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة.

النيابة العامة

واستقبل مستشفى دار السلام المركزي كلاً من "ع. أ. ف."، 22 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و"ع. ع. ع"، 28 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و"و. ف. خ."، 28 سنة، مصاباً بكدمات في الصدر، و"ك. د. س."، 20 سنة، مصاباً بجرح رضي بالرأس 5 سم وجرح رضي بالوجه 5 سم، وتم رفع أثار الحادث وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والاجراءات.

مصرع شاب سقط من قطار سكة حديد بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وقع حادث، حيث لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من أحد قطارات السكة الحديد أمام قرية الشغب، وفارق الحياة في الحال، وتم تحرير مجضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بسقوط شاب يدعى "حسن. م. ع"، مقيم بمنطقة المنشية بإسنا، من أحد القطارات خلال مروره أمام قرية الشغب.

النيابة العامة

وانتقلت على الفور سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الشاب فارق الحياة في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى إسنا، لحين تسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.