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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704416/بعد-موافقة-الشيوخ-مستهدفات-خطة-التنمية-22-23-في-قطاع-الموارد-المائية-والري

حدد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الخاص بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2022/2023) والتأشيرات العامة المرافقة له، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، عدة توصيات للحفاظ علي الموارد المائية والري.

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توصيات الجنة الاقتصادية بشأن الموارد المائية والري بـ«خطة التنمية 22\23»

-التركيز على التوسّع في تنفيذ مشروعات التحوّل إلى نظم الري الحديث، وتطوير وتحديث نظم الري الحقلي لتحقيق وفر مائي، نظراً لأهميته في ظل الموارد المائية المتاحة.

-استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف وتطوير المساقي والمراوي، نظراً لكونه يمس المواطنين بشكل مُباشر.

-تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وإدارة الطلب عليها، واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه ومحطات الري والصرف.

-التوسّع في تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها وتطوير سبل استغلالها، وحُسن استغلال مياه الأمطار في الري.

-استكمال أعمال حماية مجرى نهر النيل وتأهيل وتطوير المنشآت القائمة على المجاري المائية، ورفع كفاءة محطات الصرف والري، واستكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى.

-العمل على رفع كفاءة المحطات المائية وشبكات الري والمصارف القائمة من خلال التطوير والإحلال والتجديد، وتنمية المياه الجوفية العميقة بالصحاري المصرية، واستغلال المياه الجوفية شبه المالحة في أغراض استصلاح الأراضي الجديدة.

-التوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.

فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

-الاهتمام بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، والتوسّع في إنشاء مجازر نموذجية، والحفاظ على الثروة الحيوانية ومُنتجاتها وتوفير الألبان الآمنة والصحية للمُواطنين، والتوسع في انشاء مراكز تجميع الألبان.

-العمل على تنمية الإنتاج السمكي في مصر، مما يدعم مكانة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.

-التوسع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية، والتوسّع في إنشاء واستكمال تطوير المُفرّخات البحريّة اللازمة لعمليّات الاستزراع السمكي البحري لتحسين الإنتاجيّة.

-تفعيل تطبيق المشروعات القومية مثل المشروع القومي لإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال تقديم القروض لتمويل المستفيدين والتوسع في إقامة مصانع الأعلاف.

- توفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية لصغار مربي الدواجن، ورفع كفاءة العنابر بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج وتعظيم العائد.