انت الان تتابع تفاصيل خبر عزة مصطفى: توقعات بوصول سعر البنزين إلى 180 دولار نهاية العام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704414/عزة-مصطفى-توقعات-بوصول-سعر-البنزين-إلى-180-دولار-نهاية-العام

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى معدل للتضخم آخر 40 عامًا، نتيجة الأزمة الاقتصادية القائمة، كما أن التوقعات تشير إلى وجود ارتفاع كبير لسعر الفائدة خلال أيام في أمركيا، كما أن أكروانيا تقول إن الحرب تأكل الأخضر واليابس، والأردن على موعد مع رفع أسعار البنزين، وهذه أخبار مقلقة.

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وأضافت "مصطفى"، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأسواء حتى الآن هو التوقعات الجنونية لأسعار النفط، مشيرةً إلى أن من الوارد أن يصل آخر العام 180 دولار لخام البرينت، وهذا معناه إن الأمر في اتجاه تصاعدي والأزمة كل يوم تسوء أكثر،متابعة: نحن جزء من العالم وجزء مباشر وبنتأثر بشكل كبير بموجة التضخم التي تضرب العالم".

وأضافت: "القيادة السياسية طول الوقت تطمئننا على الوضع الاقتصادي، والإجراءات التي اتخذتها الدولة خففت من حدت الآثار السلبية للازمة لكي لا يكون هناك تأثير مباشر على المواطن".

وتابعت: نحن أيضًا علينا دور أن نفكر، مش بس ننتقد الحكومة، احنا دورنا إننا نطرح أفكار أيضًا، لازم كلنا كشعب نكون حاسين باللحظة كويسة ويكون عندنا تقدير للموقف اللي بيحصل في مصر".

وأكدت أن هناك معلومات تشير إلى أن هناك 25 مليار دولار زادوا على الموازنة المصرية بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وفاتورة الكهرباء زادت 700 مليون دولار.

عزة مصطفى: من الوارد ارتفاع سعر البنزين إلى 180 دولار خلال الأيام المقبلة

وأوضحت أنه في ظل هذه الأزمة، يجب أن نفكر لجذب استثمارات جديدة ونوفر عملة صعبة للبلد، لأن القادم مجهول ، لذلك كلنا محتاجين نفكر، وكلنا يجب أن نحاول أن نساعد أنفسنا، مضيفة: "هنكمل ازاي وهنكمل لغاية فين، لازم نلحق نفكر عشان مفيش حاجه عالمية تحصل ونتفاجئ بيها، ونرتبك، لازم كمواطنين نجهز لأي حاجه، لأنه مينفعش نخرج نفسنا من المعادلة، ليه منساعدش بلدي في الأزمة العالمية التي تواجهها البلد".

وأردفت: "مش محتاجين يكون عندنا بطالة في التفكير، لازم نغير ثقافتنا الاستهلاكية، ونشوف بنرمي قد إيه أكل وبنرمي معظم استهلاكنا؟.. ممكن نشوف السلع اللي هتكفينا 4 شهور نخليها تكفينا 5 شهور، لازم نسمع بعض ونقدر بعض في الوضع الحالي".