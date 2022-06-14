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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704410/قبول-11-تظلم-والموافقة-على-13-طلب-تقنين-في-اجتماع-لجنة-أملاك-الدولة-ببني-سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، عن قبول 11 تظلم والموافقة على 13 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى اليومإ لى 3759 طلباً، في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 2149 عقدا موزعا (1619عقود مباني+530عقد زراعة)

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وأضاف المحافظ، أنه جاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين

وجاء ذلك خلال ترأس المحافظ، الاجتماع رقم 103 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

لاعب سويفي يفوز بالمركز الخامس في بطولة العالم للناشئين بالمكسيك

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز" ابن بني سويف" الرباع : أحمد حمدى توفيق وحصوله على المركز الخامس في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 عام، والمقامة حاليا بالمكسيك في الفترة من 9 إلى 19 يونية الجاري، معرباُ عن سعادته بما حققه اللاعب وحصوله على مركز متقدم على مستوى العالم في البطولة.

من جهته أكد مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة أن اللاعب حصل إجمالياً على المركز الخامس في منافسات ميزان 67 كجم ببطولة العالم على مستوى العالم، حيث حصل على المركز الرابع في الخطف والمركز السابع في الكلين والنطر.

مديرية الشباب والرياضة

وأشار مدير عام الشباب والرياضة، إلى أن اللاعب الرباع ابن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يدربه الكابتن أحمد ربيع عبد الحميد، مدرب اللاعب بالمشروع والجهاز الفنى والإدارى للمنتخب، وتحت إشراف، الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداءالرياضى، والدكتور محمد حمدى، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، و محمد زكريا مسؤل المحافظة بالإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة، وايمان حسين مشرف عام المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف.