محافظ أسيوط: منظومة الشكاوى الموحدة حققت إنجازات متميزة خلال الشهور الماضية

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ أسيوط عصام سعد، بفريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلا واستجابة مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية وتحقيقها معدل إنجاز متميز خلال الشهور الماضية، بناء على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بصفة شهرية.





ووجه المحافظ، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع مسؤول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة عمرو زهرى ومسؤول مبادرة "صوتك مسموع" نفيسة عبد السلام - بالمتابعة المستمرة واليقظة لجميع طلبات وشكاوى المواطنين وإيجاد الحلول والردود لها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومختلف قطاعات الخدمات، لافتا إلى المتابعة المستمرة لحل الشكاوى الواردة وتحقيق التواصل مع المواطنين والتفاعل لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار سعد إلى نجاح المحافظة فى تحقيق إنجاز وإدراج 100% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع خلال الفترة من شهر يناير 2022 وحتى أبريل 2022 و97% خلال شهر مايو ضمن الجهود المبذولة فى كافة القطاعات وبالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أن إجمالى عدد الشكاوى من يناير وحتى مايو 2022 بلغت 1505 شكاوى وتم حسم 1492 شكوى منهم بمعدل إنجاز 99% وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوى احتياجات خاصة ومجتمع مدنى.

وأضاف المحافظ أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم، معربا عن سعادته بإشادة رئيس الوزراء بفريق عمل المنظومة على مستوى الجمهورية وتوجيه الشكر لهم على جهودهم المضنية فى التعامل مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية لحل وإزالة هذه الشكاوى.

وأكد دعمه الكامل لفريق العمل بالمنظومة بالمحافظة، وإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة برئاسة مدير الإدارة عزة محمد عبد العال، والمنوط بهما التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، المرتبطة بكافة محافظات الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 1855 خاصة وأن بها كوادر متميزة قادرة على التعامل مع المواطنين والشكاوى المقدمة داخل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيا بالتنسيق مع كافة القطاعات والمديريات والهيئات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة.

وطالب المحافظ فريق العمل بالمحافظة بالاستمرار فى تكثيف الجهود المبذولة بالاهتمام بشكاوى المواطنين، والتفاعل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة، والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

كما أشاد المحافظ بالدور المهم لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الالكترونى www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 - 01555516528.

وفى سياق آخر، قال محافظ أسيوط إن حملات النظافة والتطوير ورفع الإشغالات مستمرة بمراكز وأحياء المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين موجها رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة القمامة والمخلفات من الشوارع وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حالتها وتسهيل المرور وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.