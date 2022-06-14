السفارة الأمريكية تكرم رضا شكرى لجهودها فى مكافحة الاتجار بالبشر

جدة - نرمين السيد - كرمت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، رضا شكرى لفوزها بجائزة وزارة الخارجية الأمريكية لجهودها فى مكافحة الاتجار بالبشر والدفاع عن حقوق النساء والفتيات ضحايا العنف.





وسلمت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة نيكول شامبين الجائزة.

وقالت نيكول شامبين، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، إن الاتجار بالبشر هو مصدر قلق بالنسبة للولايات المتحدة وكل العالم وقامت نائلة جبر بجهود كبرى فى هذا المجال.

وأضافت: أطلقت السفارة الأمريكية بالقاهرة مشروع لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنظمة العمل الدولى بقيمة 15 مليون دولار ونحتاج لتحقيق النجاح على العمل الجاد مع جميع الجهات، ومنذ 2004 كرمت الخارجية الأمريكية أبطال مكافحة الاتجار بالبشر، واليوم نحتفل برضا شكرى التى اختارها وزير الخارجية عام 2020 ضمن 9 أشخاص على مستوى العالم لتلقى هذه الجائزة.

من جهتها، قالت رضا شكرى، أن عملها يتعلق بالنساء والأطفال وأنها تعمل بالتعاون مع الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمواجهة العنف ضد المرأة مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخطة التنمية المستدامة لمناهضة الاستغلال ومواجهة العنف ضد المرأة.

وتابعت أنها تعمل على الدعم القانونى والنفسى والتمكين الاقتصادى للنساء التى يتم المتاجرة بهن عن طريق تقديمهن للمشروعات الحكومية كتكافل وكرامة وحياة كريمة ومنظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال دايفيد ميريل المسؤول السياسى بالسفارة الأمريكية، إن جزء من عمله مكافحة الاتجار بالبشر موضحا أن كل عام تكرم وزارة الخارجية الأمريكية عدد محدود من الفائزين دعما لجهودهم فى مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بالتزامن مع التقرير الصادر عن الاتجار بالبشر كل عام موضحا أن السفارات الامريكية من جميع الدول تقوم بترشيح الأشخاص فيما يشبه المسابقة وتم اختيار رضا كواحدة ضمن 9 شخصيات حول العالم.