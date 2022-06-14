105 ملايين جنيه إجمالى قروض شباب الخريجين بالدقهلية

وكان مختار قد وافق، على صرف الدفعة 163 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر مايو الماضى للعام الجارى، بإجمالى مليون جنيه موزعة على 16 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.
وأوضح مختار، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن عدد من استفادوا من الدفعة الجديدة 47 شابا وفتاة ( 18 من الذكور - 29 من الإناث )، لإقامة مشروعاتهم، مشيرا إلى أنه اطلع على التقرير الذى عرضته زينب الأمشاطى مدير عام جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.
وأكد ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتتيح فرص عمل جديدة، أضافة إلى أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.
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