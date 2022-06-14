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105 ملايين جنيه إجمالى قروض شباب الخريجين بالدقهلية

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أ ش أ 2022-06-14 19:06 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إن إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز تشغيل شباب الخريجين، للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغ 105.147 مليون جنيه استفاد منها 12 ألفا و618 شابا وفتاة ( 6026 ذكورا - 6592 أناثا).

وكان مختار قد وافق، على صرف الدفعة 163 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر مايو الماضى للعام الجارى، بإجمالى مليون جنيه موزعة على 16 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح مختار، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن عدد من استفادوا من الدفعة الجديدة 47 شابا وفتاة ( 18 من الذكور - 29 من الإناث )، لإقامة مشروعاتهم، مشيرا إلى أنه اطلع على التقرير الذى عرضته زينب الأمشاطى مدير عام جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.

وأكد ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتتيح فرص عمل جديدة، أضافة إلى أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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