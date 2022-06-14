إزالة تعديات على أملاك الدولة فى الواحات البحرية (صور)

جدة - نرمين السيد - كما تم إزالة تعدى على أرض أملاك الدولة على مساحة 24م2 عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور، وغرفتين مسقوفة بمنطقة الديونز بقرية القصر بمركز الواحات البحرية.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات أحمد راشد، محافظ الجيزة، للتصدى لأى متعدٍ على أراضى أملاك الدولة وبتعليمات الدكتور صبرى شاكر، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية.
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