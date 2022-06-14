الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للمتبرعين بالدم فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - استضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات احتفالية مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، بالتعاون مع خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، باليوم العالمى للمتبرعين بالدم، والذى يتم الاحتفال به سنويا فى يوم 14 يونيو من كل عام، وذلك بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





وتقام احتفالية منظمة الصحة العالمية لهذا العام 2022، تحت شعار (بادرة تضامن: شارك فى الجهد وأنقذ الأرواح)، وذلك بهدف زيادة الوعى حول أهمية التبرع بالدم فى إنقاذ حياة المرضى، وإذكاء الوعى على نطاق أوسع بشأن الحاجة إلى التبرع بالدم بانتظام دون مقابل.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسات حوار مجتمعى وجلسات توعية مختلفة فى مدينة بورسعيد تحت عنوان (كلنا واحد دمنا واحد)، وارتكزت الجلسات على مكونات الدم وخطوات التبرع وضمان مأمونية التبرع وصفات المتبرع بالدم، ومن المقرر أن تستمر فاعليات الاحتفال باليوم العالمى للمتبرعين بالدم على مدار 4 أيام بمحافظة بورسعيد، تختتم بماراثون رياضى لزيادة الوعى بأهمية التبرع بالدم ونشر روح التضامن.

ومن المقرر أن تضم الجلسات عددا من الأساتذة والعاملين بجامعة بورسعيد بالإضافة إلى قيادات دينية وقيادات طلابية من اتحاد طلاب جامعة بورسعيد وممثلين عن الجمعيات الأهلية وقيادات الأندية ومراكز الشباب.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن اليوم العالمى للمتبرعين بالدم يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية تعزيز وعى أفراد المجتمع بأهمية المشاركة فى حملات التبرع، نظرا لدورها المؤثر فى إنقاذ ملايين الأرواح وتحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة حياتهم، لافتا أن قيمة التبرع بالدم تتجاوز البعد المادى، حيث تسهم فى تعزيز الحس الإنسانى ومبدأ المشاركة، وتقوى الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع.

وأعرب السبكى، عن فخره باختيار مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، محافظة بورسعيد نواة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لاستضافة فعاليات اليوم العالمى للمتبرعين بالدم لهذا العام، وهو ما يدلل على النقلة النوعية والإنجازات الملموسة والمسار الصحيح لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ويشكل عمقا جديدا ودفعة قوية نحو مشاركة وتفعيل مسؤولية الجميع بتقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية للمواطن المصرى، بما يسهم فى تحقيق الصحة الجيدة كأحد أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر لعام 2030.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر "إن نقل الدم هو أحد أهم أعمدة أى نظام صحى ويساهم فى إنقاذ ملايين الأرواح كل عام. ويعد التبرع الطوعى بالدم أساسى لضمان إتاحة ومأمونية واستدامة إمدادات الدم الوطنية."

وأضافت: "نحن سعداء بانطلاق الفعاليات فى بورسعيد وهى المحافظة الأولى التى بدأت فيها مصر تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وهو حجر الأساس فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الميسورة التكلفة والامنة وعالية الجودة للجميع بما فيها إمدادات الدم ومشتقاته".

وأكد مدير خدمات نقل الدم القومية الدكتور محمود حسن، "يظل الدم أغلى مانقدمه للمرضى المحتاجين، والتبرع الشرفى الطوعى به من أسمى وأرقى الأعمال الإنسانية.. لذا نعمل دائما لترسيخ هذا المفهوم لدى شبابنا حتى لا يتكبد المريض أى عناء لتوفير احتياجه من الدم ومشتقاته".

وشارك بحضور خلال فعاليات اليوم الأول للاحتفالية، كل من د. جاسر جاد الكريم، مسئول تطوير النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، د.محمد أبو جاد، مسؤول برامج سلامة الدم بالمنظمة، د. مارى مكرم نقولا، مساعد مدير عام خدمات نقل الدم القومية للدعم الفنى، ومن هيئة الرعاية الصحية، د أحمد غريب، مدير الرعاية الأولية بالهيئة.