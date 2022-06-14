جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز الخطوات فى رحلة حجاج الجمعيات وفقًا لـ وزارة التضامن الاجتماعى، منها إيداع 87000 جنيه فى بنك مصر أو الأهلى أو القاهرة، وإصدار شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، فضلًا عن سداد قيمة تذكرة السفر بمبلغ 19 ألفا و990 جنيه، استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة.
كما شملت الخطوات الحصول على شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح، وتقديم نتيجة فحص سلبى PCR لفيروس كورونا خلال 72 ساعة، وإحضار شهادة صحية صادرة من الصحة مدرج بها التطعيمات، وشهادة طبية من مستشفى حكومى معتمدة بخاتم النسر، وأصل جواز سفر صالح لمدة عام من 11 مايو 2022 و6 صور شخصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل السفر بـ10 أيام.. مستندات مهمة فى رحلة حجاج الجمعيات (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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