محافظ الشرقية: توريد 622 ألفا و611 طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - وقال غراب -فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء- إن الشون والصوامع ستظل مفتوحة أمام منتجى القمح حتى نهاية شهر أغسطس القادم، مشيرا إلى أنه سيتم حرمان المزارعين الذين امتنعوا عن توريد محصولهم من القمح من صرف الأسمدة المدعمة وسحب بطاقاتهم الزراعية وإلغائها.

وأكد المحافظ استمرار عمل اللجنة المُشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، فضلا عن ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا لإزلة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، خاصة وأن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.