تعاون بين البيئة والكنيسة الإنجيلية لنشر الوعى بقضية تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور القس أندريه زكى اسطفانوس رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بروتوكول تعاون لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما لنشر الوعى البيئى لدى الأفراد بكافة القضايا البيئية وخاصة قضية تغير المناخ، على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة والهيئة.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدنى فى مواجهة آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع، بنشر الوعى البيئى بين الافراد والمؤسسات.مشيرة ان العادات اليومية الإيجابية التى نقوم بها كأفراد، تؤثر بشكل ايجابى فى مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، مؤكدة أن جميع الأديان السماوية حثت على الحفاظ على نعم الله على الأرض من نبات وحيوان وكائنات بريه وحيوانات وغيرها، مشددة على ضرورة تعليم ذلك لأولادنا، ومن هنا جاء التعاون مع الهيئة لرفع الوعى وتعزيز مشاركة الشباب لتغير العادات السلبية من اجل حياة كريمة لنا وللأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الحوار الوطنى للمناخ الذى تم إطلاقه مؤخرا بهدف رفع الوعى وتعزيز مشاركة مختلف الفئات من شباب وسياسيين ورجال دين ومرأة ومجتمع مدنى، فى مواجهة تحدى تغير المناخ، ودعت وزيرة البيئة الجميع للمشاركة فى مؤتمر المناخ القادم COP27، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ أنشطة وتداخلات فعلية لمواجهة آثار تغير المناخ.

وأوضحت فؤاد ان التعاون بين الطرفين يتم من خلال تنفيذ حملات توعية حول القضايا البيئية، وتنفيذ مبادرات محلية تسمح من خلالها بدعم قدرات المواطنين الأكثر تأثرا من الأضرار الناتجة عن تغير المناخ والتكيف معها، وتنفيذ أنشطة تعليمية ومواد توعوية مرئية ومسموعة بالقضايا البيئية، وأيضا التعاون فى رفع الوعى البيئى للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية فى مناطق عمل الهيئة بواسطة أنشطة الهيئة المدرجة ضمن الخطة، وتنفيذ احتفاليات بالمناسبات البيئية على مدار العام وأيضا المسابقات البيئية مع الأطفال والشباب،بالإضافة إلى العمل على تمكين المجتمعات المحلية وبناء المرونة والمتانة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الاثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ داخل مجتمعات عمل الهيئة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور القس أندريه زكى الدور الكبير الذى تقوم به وزيرة البيئة وفريق العمل منذ تحمل مسئولية قيادة وزارة البيئة وإصرارها على قيادة التغيير والتطوير فى قطاع البيئة فى مصر ابتداء من اصدار قانون إدارة المخلفات وتطوير وتنفيذ إستراتيجية وطنية لإدارة المخلفات؛ وإصدار أول سندات حكومية خضراء ودمج إبعاد الاستدامة البيئية فى خطط الاستثمار القومية ودعم بناء البنية التحتية لإدارة المخلفات. حتى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050 فى مايو الماضى.

واستكمل القس اندريه ان توقيع البروتوكول نؤكد من خلاله على إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ان يكون عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدنى، حيث نقدم من خلاله نموذجا عمليا للتنسيق وللتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى فى مجال التنمية المستدامة. وتقديم مزيد من الدعم لتنفيذ انشطه المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر ".

وأشار الدكتور أندريه إلى أنه يتم التعاون مع الجهات البحثية والخبراء والمتخصصين بتطوير البرامج التنموية الزراعية والبيئة معا، لتنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية لمواجهة التحديات المترتبة على التغيرات المناخية، ومنها بناء الوعى والتمكين لصغار المزارعين ليتمكنوا من المواجهة والتكيف مع أزمات المناخ مع تقديم حزمه من الخدمات الشاملة،وتدريب المرشدين الزراعيين ليكونوا قادة التنوير فى قضايا تغير المناخ، وأيضا تعزيز مشاركة النساء والشباب فى العمل التنموى.

وتقدم وزارة البيئة وفقا للبروتوكول الدعم الفنى والتشريعات البيئية المنظمة للعمل البيئى فى مصر من جانب خبراء الوزارة فى كافة المجالات البيئية، وتنفيذ البرامج التدريبية للكوادر والقيادات بالمجتمعات المحلية لإعداد مدربين ومحاضرين فى مجال القضايا البيئية، بالإضافة الى دعم الهيئة القبطية الإنجيلية بإصدارات الوزارة التوعوية.

كما تدعم جميع المعلومات والرسائل والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى، والعمل على مشاركة الهيئة فى البرامج الفنية الخاصة بإعادة تدوير المخلفات وآليات رفع القيمة البيئية والاقتصادية لها، وتسهيل مشاركة ممثلى الهيئة القبطية الإنجيلية فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذى تستضيفه مصر خلال نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.