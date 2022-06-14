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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704413/النائب-عبده-أبو-عايشة-مصرتعيش-آمان-سياسي-واقتصادي-غيرمسبوق-والسلع-متوفرة-بفضل-الرئيس-السيسي

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الأزمات العديدة التي مرت بها مصر طوال السنوات الماضية وعبرتها بسلام وآمان، دون أي إحساس من جانب المواطن، ومنها جائحة كورونا، التي استمرت لنحو عامين. يؤكد أن الوطن يعيش آمانا سياسيًا واقتصاديا، تحت قيادة زعامته ممثلا في الرئيس السيسي غير مسبوق. فمصر قوية ورائدة واستطاعت استعادة مكانتها عالميًا وعربيًا.

دوت الخليج

النائب عبده أبو عايشة: مصرتعيش آمان سياسي واقتصادي غيرمسبوق والسلع متوفرة بفضل الرئيس السيسي

ونوه أبو عايشة، في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي، على هامش افتتاحه عدد من مشاريع الانتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بالسادات، "إن الدولة تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتى فى مختلف السلع، وأنه تم الاكتفاء من عدد من السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والخضروات والفاكهة والألبان والدواجن"، وهناك تخطيط لزيادة المساحة المنزرعة حاليا بالقمح بنحو مليون فدان جديدة لتأمين احتياجات مصر خلال العامين المقبلين.

الأزمات الاقتصادية العالمية

وشدد عضو الشيوخ، على عدم وجود أية مشكلة فى توافر السلع، في الأسواق فهناك تأمين حقيقي وتحركات جادة من الدولة، لمجابهة الظروف العالمية وهو ما يحسب لقيادتها، التي خططت لوجود لوجود مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وهو ما يسعد ملايين المصريين ويكشف لهم المرة بعد الأخرى، قوة بصيرة ورؤية القيادة السياسية الحالية وتحركها من أجل وضع الوطن، على الطريق الصحيح والجمهورية الجديدة.