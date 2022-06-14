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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704412/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-هناك-11-مبادرة-رئاسية-لدعم-صحة-المواطنين-جارية-الآن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، إن المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الرئة والبروستاتا، تأتي في نطاق العمل للتخفيف عن المواطنين، هناك 11 مبادرة رئاسية قائمة في نفس التوقيت للتخفيف عن المواطنين، لأنه كل ما بنكشف بدري كل بنقدر نعالج بدري، لما بنعالج المرحلة الأولى بتبقا نسبة النجاح في التكلفة.

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وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلى هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الكشف في المبادرات الرئاسة مجاني بالكامل، هناك مراكز معروفة لعلاج الأورام، ومنها المعهد القومي للأورازم ومعهد ناصر، وكل المستشفيات الخاضعة لوزارة الصحة بها أقسام لصحة المرأة، وهناك يتم التحرك بسيارات لتحيق عمليات المسح والفحص والكشف.

وأوضح أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم طرح الأماكن الخاصة باستقبال الكشف على أمراض الرئة والجهاز الهضمي وعنق الرحم، خلال الأيام المقبلة، وهناك وحدات متنقلة لعمل الآشعة المقطعية.

وأشار إلى أن المنظمات العالمية التي تابعت المبادرات الرئاسية وأشادت بالاكتشافات التي تمت من خلال المسح في مصر.

وأضاف القائم بأعمال وزير الصحة أن تكلفة الكشف المبكر تكون أقل، على عكس الكشف والعلاج في مراحل متأخرة، وهذا ظهر في مبادرة القضاء على فيروس سي.

وتحدث عن الجولة التي قام بها اليوم في محافظة الإسكندرية،، والتي تأتي من أجل الإطمئنان على جاهزية المستشفيات وأقسام الطوارئ، بالتزامن مع دخول فصل الصيف والتكدس السكاني الذي يحدث، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 10 آلاف سرير و1200 عناية مركزة بالإسكندرية، وهناك خطة للمتابعة بكل محافظات مصر.

القائم بأعمال وزير الصحة: هناك 11 مبادرة رئاسية قائمة في قطاع الصحة للتخفيف على المواطنين

وحول مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدي، قال: المبادرة قائمة بشكل طبيعي، لكن ينقصنا الوعي، لو اللي بتقدمه الدولة بيلاقي إقبال من السيدات هنكون في مكانة تانية، ويجب أن يكون هناك توعية إعلامية أكثر من ذلك".

كما تحدث عن قوائم الإنتظار، مؤكدًا أنهه لا توجد قوائم انتظار في مصر، وتم الإنتهاء من إجراء حوالي مليون و 200 ألف عملية جراحية.