«بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء الصحف».. حقوق إنسان النواب ترد على التقارير المُسيئة لمصر.. الثلاثاء المقبل

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704409/بمشاركة-رئيس-الهيئة-الوطنية-للصحافة-ورؤساء-الصحف-حقوق-إنسان-النواب-ترد-على-التقارير-المسيئة-لمصر-الثلاثاء-المقبل

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خمسة اجتماعات الأسبوع المقبل، حيث تعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل، وذلك لدعوة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف (الأهرام، الأخبار، اليوم السابع، الوطن، الشروق ، المصري اليوم ، موقع دوت الخليج)، للتواصل معهم لبحث أوضاع حقوق الإنسان ولبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

دوت الخليج

وكان قد تلقى موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، دعوة رسمية من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، للمشاركة فى اجتماع اللجنة بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع الإخبارية.

ويأتى الاجتماع للتواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس ادارات الصحف والمواقع الإخبارية لبحث أوضاع حقوق الإنسان وأوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية

وكانت قد عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الإثنين الماضي، اجتماعا برئاسة النائب طارق رضوان، مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون وآلية العمل المشترك للتعامل مع ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرؤى حول القضايا والموضوعات التي تدخل في اختصاص عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.