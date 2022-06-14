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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704408/المؤبد-لمتهمين-اثنين-بتهمة-الاتجار-في-الحشيش-بالسلام

أمر الإحالة

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25231 لسنة 2021 جنايات السلام أول والمقيدة برقم 4924 لسنه 2021 كلي شرق القاهرة , أن المتهميين إبراهيم.ع.ع، صاحب محل ملابس, ووائل.ع.ع، بأنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار مخدر الحشيش ومخدر الأستروكس وسلاح ناري مششخن طبنجة و9 طلقات مما تستعمل علي السلاح الناري حال كونهما غير مرخص لهما.

ضبط المتهمين

وقامت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، بضبط المتهمين لممارستهما نشاطاَ إجرامياَ بالإتجار في المواد المخدرة الحشيش والاستروكس وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر تستعمل علي نفس السلاح بدائرة مركز شرطة السلام أول.

أدلة الثبوت

وشهد مصطفي أحمد عبد العال، رائد شرطة بإدارة المخدرات العامة لمباحث القاهرة، بأنه على أثر عملية بيع وشراء تمت مع المتهمين فقدم له الأول لفافة أخرجها من حقيبة بالسيارة استقلالهما فضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي عدد من اللفافات المخدرة وسلاح ناري "طبنجة " وعدد "تسع طلقات " ومبالغ مالية، وبمواجهة المتهمين عزا قصدهما الإتجار في المواد المخدرة, والمبالغ المالية حصيلتهما والهواتف للتواصل مع عملائهم والسلاح الناري والطلقات للدفاع عن تجارتهما والسيارة لترويج تجارتهم، وثبت ان إجمالي المضبوطات بلغ 219 كيس, 804 قطعة, 1 لفافة بإجمالي وزن 5628 جرام.

محاكمة ١٣ شخصاً في قضية تهريب المهاجرين إلي ليبيا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب المهاجرين الي دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية لجلسة 13 يوليو.

أمر الإحالة

وكشف امر الاحالة انه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هربوا واخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين بان دبروا انتقالهم من مصر الي دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها الي دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول علي كسب مادي مبالغ مالية حال كونهمجماعة اجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شانها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

المتهمين

واوضح امر الاحالة ان اسماء المتهمين هم كلاً من : اسلام م، ايمن م، هاني ع، حسني ع، عزب م، ياسر ف، عزيزة ش، سعد ف، عابر ع، احمد م ، هاني م، منتصر ر، حمد س.

ربة منزل تتزعم العصابة

وأشار امر الاحالة، ان التشكيل العصابي تتزعمهم ربة منزل تدعي الحاجه عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع اخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية

الهجرة غير الشرعية

واكد الرائد حازم ابو السعد، رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا .

تهريب المهاجرين

وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، ان القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحجه عزه اخرين بتكوين جماعه اجراميه منظمه تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي ايطاليا بطرق غير شرعيه للعمل وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعيه عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير امنه لنقل الاشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها علي افراد الجماعة.