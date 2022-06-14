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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704407/إلهام-صفي-الدين-إلهام-شاهين-مكانتش-متوقعاني-وهبقى-مرعوبة-لو-مثلت-معاها

صرحت الفنانة الشابه إلهام صفي الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين العديد من التصريحات حول مشاركتها في الماراثون الرمضاني وأمانيها المستقبيلة، وذلك أثناء حلولها ضيفة في برنامج “أصحى بإنرجي” على راديو إنرجي 92.1 مع الإعلامية زهرة رامي.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات إلهام صفي الدين في راديو إنرجي 92.1

إلهام صفي الدين ومسلسل مين قال

وكشفت إلهام صفي الدين عن مدى حبها لدورها في مسلسل مين قال، حيث قالت: حبيت دور زينة جدًا من ساعة ما قرأت السيناريو، وتفاجأت كثيرًا بردود الفعل من كل الناس، الفنانة نادين ساعدتني كثيرًا خلال التصوير في الكثير من المشاهد.

وعن ردة فعل الفنانة إلهام شاهين بعد رؤية دورها في المسلسل، قالت: إلهام شاهين لم تكن تتوقع الدور الذي قدمته.

أماني إلهام صفي الدين

وقالت عن طموحاتها الفترة القادمة: أتمنى تقديم سينما ومسرح وأن أتطرق للكثير من الموضوعات والقضايا في الأعمال التي أقدمها، أتمنى التمثيل مع جميع عمالقة الفن، قائلة: نفسي أمثل مع إلهام شاهين وساعتها هأكون مرعوبة، والنجم العالمي ال باتشينو، كما أتمنى تقديم المسرح مع شريف منير، ومع المخرجة كاملة أبو ذكري.

تكريم إلهام شاهين بدار الأوبرا

جدير بالذكر، أن تم تكريم الفنانة إلهام شاهين يوم الجمعة الماضي، بملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، منهم الإعلامية هالة سرحان والفنانة عبير صبري، وغيرهم من النجوم الكبار في دار الأوبرا المصرية.

وبدأ الندوة بعرض فيلم تسجيلي قصير يجمع أعمال الفنانة الهام شاهين من بداية تألقها وشهرتها حتى أخر أعمالها الفنية وهي في عمرها الأن، الأمر الذي استقبلته الهام شاهين بالدموع والإشتياق لتلك المرحلة التي كانت تحاول جاهدة أن تثبت من خلالها نفسها.

كلمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بدار الأوبرا

وكانت قد أعربت الفنانة الهام شاهين عن تأثرها وسعدتها بالفيلم التسجيلي الذي عرض في بداية الندوة، فضلا عن سعدتها بالتكريم والحاضرين بشكل عام، فقالت: “أنا متأثرة جدا، شكرا لوزارة الثقافة وجمعية الفيلم وأمير أباظة أنا دمعت لأني شوفت تاريخ طويل”.

وتابعت متحدثة عن صديقتها هالة سرحان والتي كانت تقدمها خلال الندوة، فقالت: “هالة صديقتي من عمر 17 سنة، بس أجمل صداقة استمرت العمر كله فهي أكتر من أختي”، مضيفة: “شكر لكل الموجودين واللي حضروا وزملائي الجمال والإعلامين”.

وانهارت الهام شاهين بالبكاء خلال القاء كلمتها، فقالت: شكرا لعيلتي اللي استحملتني، في أوقات أنا كنت مهددة فيها بس مكنش فرقلي نفسي لكن أنا محظوظة بعيلة جميلة أكبر ثورة أنا حصلت عليها مبعرفش اعيش الا وسطهم سنيني عدت في شخصيات كتيرة عيشتها، كنت بعيش أكتر من حياة في شخصية جديدة ومعرفتش أحب غير الفن”.