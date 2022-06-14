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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704406/لفت-نظر-محمد-تيسير-نائب-التنسيقية-يكشف-تفاصيل-طلبه-للحكومة-لمواجهة-ظاهرة-الكلاب-الضالة

قال النائب محمد تيسير مطر، عضومجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن طلب الإحاطة الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والصحة والسكان، بشأن مواجهة ظاهرة الكلاب المسعورة التي انتشرت بمختلف مناطق وأحياء محافظة القاهرة، يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تسعى للقضاء على مرض السعار.

دوت الخليج

محمد تيسير «نائب التنسيقية» يكشف تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة للحكومة لمواجهة ظاهرة «الكلاب المسعورة» بأحياء القاهرة

وأكد النائب محمد تيسير، أن الهدف من الطلب المقدم للحكومة، هو لفت نظرها لهذا الملف، حرصا على أرواح المواطنين وأيضا للحفاظ على أرواح الحيوانات وحياتهم.

وتابع، أن الحلول التي تنادي بإيذاء الكلاب الضالة بدعوى خطورتها، هي حلول غير واردة أو مطروحة أصلا ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال. وهناك حلول أخرى مطروحة كالتطعيم والتعقيم، ويتم ذلك بالتعاون مع جمعيات ومنظمات رعاية وإنقاذ الحيوانات. ونؤكد من جديد أن إيذاء الحيوانات غير مبرر وغير مقبول دينيا وإنسانيا.

وأوضح "مطر" في طلبه، أن سكان القاهرة يعيشون في حالة من الخوف والفزع بعد تكرار حوادث هجوم الكلاب المسعورة على السكان بأحياء القاهرة المختلفة، خصوصا الأطفال وكبار السن وفي مختلف الشوارع والميادين.

وأضاف "مطر" أن التطعيم الخاص بالسعار غير متوفر في جميع مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، وهو ما يتسبب في إصابة المواطنين بأمراض خطيرة.

وطالب "مطر" بضرورة توفير التطعيمات مع إحالة الطلب إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها تحديد الحل الأمثل لمواجهة الظاهرة، وإصدار تعليمات للمسؤولين للقيام بدورهم في تأمين وحماية المواطنين.