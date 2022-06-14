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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704405/المصرية-للاتصالات-we-تؤكد-قطع-حرارة-التليفون-الأرضي-لهؤلاء

أعلنت المصرية للاتصالات we عن قطع حرارة التليفون الأرضي لفئات معينة من عملاء المصرية للاتصالات مستخدمي التليفون الأرضي ممن لم يدفعوا فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2022 عبر موقع المصرية للاتصالات أو فروع سنترالات المصرية للاتصالات المختلفة، ويقدم دوت الخليج تفاصيل استعادة الخط.

المصرية للاتصالات we أكدت المصرية للاتصالات we أن قطع حرارة التليفون الأرضي عن المستخدمين هو تصعيد لغرامة المتأخرين عند دفع فاتورة التليفون الأرضي وكانت المصرية للاتصالات حذرتهم من قبل لدفعها ولكن هناك من لم يلتفت لهذا الأمر، كما أن المصرية للاتصالات أرسلت من قبل رسالة تنبية. طريقة استعادة خط التليفون الأرضي المصرية للاتصالات بعد قطع الحرارة - تسجيل الدخول على موقع شركة المصرية للاتصالات. - تحتاج لإدخال كود المنطقة السكنية أو المحافظة التابع لها. - إدخال رقم هاتفك الأرضي. - أضغط على إظهار الفواتير. - تظهر أمامك قيمة الفواتير المستحق التي ينبغي عليك دفعها. - يتم دفع الفواتير. - بعد دفع الفاتورة المستحقة سيتم تشغيل خط التليفون الأرضي في غضون 3 أو 4 ساعات. جدير بالذكر أن المصرية للاتصالات لاتقرر قطع خدمة الخط الأرضي والإنترنت إلى بعد مرور 60 يوم على عدم الدفع.

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