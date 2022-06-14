أبرزها «لقاء مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة»..5 اجتماعات لحقوق البرلمان الأسبوع المقبل

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704404/أبرزها-لقاء-مع-المجلس-القومي-للأشخاص-ذوي-الإعاقة5-اجتماعات-لحقوق-البرلمان-الأسبوع-المقبل

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خمسة اجتماعات الأسبوع المقبل، حيث تعقد يوم الأحد القادم، لقاء مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين اللجنة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

دوت الخليج

بينما الاجتماع الثاني، سيكون عقب الانتهاء من الاجتماع الأول، لبحث الشكاوى الواردة إلي اللجنة.

و الاجتماع الثالث، سيكون يوم الإثنين المقبل، لعقد لقاء مع وزيرة التعاون الدولي لعرض الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتعزز من مبادرة حياة كريمة والتحول نحو الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

و الاجتماع الرابع، سيكون عقب الانتهاء من الاجتماع الثالث، لعرض ردود الشكاوى الواردة إلى اللجنة.

أما الاجتماع الخامس، سيكون يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لدعوة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف (الأهرام، الأخبار، اليوم السابع، الوطن، الشروق ، المصري اليوم ، موقع دوت الخليج)، للتواصل معهم لبحث أوضاع حقوق الإنسان ولبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وكانت قد عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون وآلية العمل المشترك للتعامل مع ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرؤى حول القضايا والموضوعات التي تدخل في اختصاص عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.

وأكدت اللجنة علي أهمية فتح مجالات التعاون ما بين سلطات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني لخلق بيئة ومناخ لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بإشراف السلطة التشريعية كضامن رئيسي ما بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني