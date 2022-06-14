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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704403/حنان-مطاوع-عن-والدتها-سهير-المرشدي-أم-عظيمة-وجدة-سكر

دوت الخليج يرصد لكم رسالة حنان مطاوع لوالدتها سهير المرشدي

حنان مطاوع ووالدتها

وعلقت حنان مطاوع على الصورة، قائلة: “حنان مطاوع لـ "The Insider بالعربي": زي ما ديمًا بقول إن ماما أم عظيمة فـ هي بردو جدة سكر”.

وسبق وقد شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة خلال الأيام الماضية تجمعها بزوجها وابنتها وتغزلت في زوجها برسالة رومانسية.

حنان مطاوع وزوجها

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة تجمعها بزوجها وابنتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: “حنان مطاوع لـ The Insider بالعربي: أنا لو عندي زوج بيحسسني بس بتأنيب الضمير أنا كنت هسيب أي حاجة”.

وتابعت: “لأن أنا بخاف أوي أبقى مقصرة .. فـ يكفي إنه دايم التشجيع ليا”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات بجانب أصدقائها داخل وخارج الوسط الفني مثل الفنانة غادة عبد الرازق.

سبب ابتعاد سهير المرشدي عن التمثيل

وكانت الفنانة حنان مطاوع كشفت السبب وراء ابتعاد والدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي عن الدراما خلال الفترة الماضية منذ مشاركتها الأخيرة ضمن مسلسل «طايع» عام 2018.

وقالت حنان مطاوع في لقائها التلفزيوني ببرنامج «The Insider بالعربي»: «ماما غيورة جدًا على مسيرتها الفنية، ودايما بتقول إيه اللي يخليني أنزل إلا لو خطوة أو إضافة ليا، مش هنزل لمجرد الشغل، وهي متعففة جدًا، وعايزة دايمًا دور يستفزها علشان تشوفه وتعمله».

كما تحدثت عن علاقة والدتها بابنتها «أماليا» عبر شاشة قناة «دبي» الفضائية وقالت: «زي ما كنت بقول إن ماما أم عظيمة، ولقيتها كمان جدة سكر، طول الوقت بيلعبوا مع بعض، ويتنقاشوا، أنا بضحك لما أدخل في مناقشات بينهم، أماليا 2 ونص بس وبتقول كلام غير منطقي، بس بتكون دايما حريصة تتكلم معاها وتتناقش معاها».