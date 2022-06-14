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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704402/شون-وصوامع-الشرقية-تستقبل-622-ألف-طن-قمح-من-المزارعين

واصلت شون وصوامع محافظة الشرقية استقبال الأقماح من المزارعين والموردين، حيث يبلغ مواقع التخزين بالمحافظة 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

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وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 846 ألف طن و 117 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 621815 طن و458 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 622661 طن و 575 كيلو قمح.

عملية تخزين القمح

وأشار المحافظ، إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشد غراب، على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

مناشدة المزارعين

ناشد محافظ الشرقية المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

مساحة القمح المنزرعة بالمحافظة

مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألف و (222) فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.