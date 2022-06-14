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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704401/مش-بيحضرلها-الفطار-الصبح-ومبيفسحهاش--نيرمين-تطلب-خلع-جوزها-بالكيت-كات

«نفسي أعيش قصة حب زى المسلسلات التركى، وقصة حب مهند ونور أنا اتصدمت لما لقيت جوزي ميعرفش حاجة عن الرومانسية بعد الجواز» كلمات أطلقتها نيرمين الزوجة التى لم تكمل أسبوعين زواج وانطلقت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع على زوجها وألتقاها دوت الخليج في محكمة الأسرة بالكيت كات، لتروي لنا أحلامها التى لم تجدها في زوجها.

فتى أحلامي

فتقول نيرمين:" أنا متأثرة بحكايات المسلسلات التركية، اللى أصبحت حلم كل فتاة تريد أن تتزوج فتى أحلامها، وأنا كنت بحبه ودايما بشوفه شخص رومانسي واتجوزته منذ أسبوعين، واتخطبنا لمدة سنتين، وكانت أحلى لحظات حياتي كلها، كنت بشوف فيه كل الممثلين الأتراك مثل مهند ومراد وبحسه بيشبهم في كلامه وتصرفاتهم وده حلم حياتي، فحبيبي يشبه مهند في لون شعره، ويشبه صوت مراد وجسم مهند".

مهند ونور

وتضيف نيرمين، صاحبة الـ 21 سنة من عمرها:" كان نفسي أعيش قصة حب زي مهند نور ومراد وحياة اللى فى المسلسلات التركية، كحلم أى فتاة، لكن لما اتجوزت حسيت فعلا إنى بملك الجنة وكإن كل أمنياتى اتحققت ولا يوجد مشكلة في حياتي، وكان يوم فرحي أسعد يوم في حياتي لإنى سأكمل حياتى كلها مع الشخص الذى أحبه ويحبنى ولكنى اتصدمت من أول يوم جواز، وبدل ما ألاقيه يصحيني الصبح وهو محضر الفطار زى الأتراك، لقيته بيقولي قومي حضر لي الفطار أنا جعان".

قصة حب

وبدموع غزيرة تقول نيرمي: "أنا الصراحة اتصدمت فعلا في الشخص اللى سلمتله نفسي وحياتي ووثقت فيه، لقيته اتغير عن فترة الخطوبة، وتحول لشخص أخر غير الأوهام والتخيلات اللى وعدنى بيها أثناء الخطوبة، وتحول إلى شخص عصبي وبيشخط وبيزعق بصوت عالى وكمان عاوز يمد إيده عليه وأنا مش عارف أعمل أيه معاه، أنا أحلامي في الحياة بسيطة، نفسي بس يصحيني من النوم ألقيه محضرالفطار ويقولى الفطار جاهز يا حبيبتي ويخرجني ويفسحني ويحسسني إني ملكة أيامه وحياته، يعنى زى ما مهند في المسلسل التركي بيعامل نور، حتى غضبه عليه بيختلف عن غضب مراد فى مسلسله".

اتجوزت مرتين

وتردد : "عاوزه أعيش قصة حب زي مسلسل تركى وعلشان كدة أنا النهاردة بمحكمة الأسرة بعد أسبوعين من الجواز، فحبيبي لم يعاملنى مثل نور ورفض أن يطلقني وقال عليه مجنونة، وأنا اصلا اتجوزت مرتين وفي المرة الأولى اتطلقت بسبب نفس المشكلة وهو عدم معاملتى مثل نور، فأنا لست أقل من نور، والمرة دي هخلعه بعد رفض جوزي يطلقني بسبب نفس السبب".