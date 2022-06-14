منخفض الهند الموسمى.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس شديد الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إن جنوب الصعيد يشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل الحرارة ليلًا، وتستمر هذه الأجواء خلال فصل الصيف، ويصاحب هذا الارتفاع فى درجات الحرارة انخفاضا فى نسب الرطوبة.

وأوضحت الأرصاد أن الإحساس بالحرارة يكون مرتفعا عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن عند التواجد فى أماكن غير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس يكون الإحساس بدرجات الحرارة أفضل.

وذكرت أنه مع دخول فصل الصيف وطبقًا للتوزيعات الضغطية، يظهر تأثير منخفض الهند الموسمى على جمهورية مصر العربية، ومن ثم نجد أن نسب الرطوبة على شمال البلاد تكون أكبر بكثير من جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن ذلك يرجع لمنخفض الهند الموسمى بالنسبة للقطاع الشمالى للبلاد عند مروره على البحر المتوسط، يحمل كميات كبيرة من الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتقليل درجة الحرارة المقاسة، أما جنوب البلاد يمر منخفض الهند الموسمى على البحر الأحمر، ويحمل كميات رطوبة أقل لذلك يكون الإحساس بدرجة الحرارة فى الأماكن الغير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس أفضل.