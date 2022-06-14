الطيب يعلن جاهزية الأزهر لاستضافة قمة قادة الأديان استعداد لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر الشريف على أتم استعداد لاستضافة مؤتمر لقادة ورموز الأديان حول العالم، تمهيدا لمؤتمر COP27 للتوعية بأزمة تغير المناخ، انطلاقا من حرص الإسلام على الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، ودور الأزهر العالمى والتوعوى بهذه الأزمة التى باتت تهدد الإنسان والنبات والجماد والحيوان، وطالت آثارها المدمرة كل من على وجه الأرض.





وأشار الإمام الأكبر ـ خلال استقباله وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذى تستضيفه مصر خلال نوفمبر 2022 بشرم الشيخ ـ إلى أن الأزهر لن يدخر جهدا فى التوعية بهذه القضية المحورية، ورفع الوعى بشأنها خاصة بين فئات النشء والشباب، موضحا حرصه على المشاركة فى القمم الدولية والتى تسعى للتعريف بحقوق البيئة وأزمة تغير المناخ، مشيرا إلى جهود جامعة الأزهر فى عقد مؤتمر علمى دولى فى بداية هذا العام لمناقشة التغيرات المناخية وتأهيل قيادات شابة للاضطلاع بدور محورى فى التعريف بهذه الأزمة والتحذير من آثارها السلبية على الجميع. من جانبها، أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لجهود الإمام الأكبر فى بيان منهج الإسلام من البيئة ووجوب الحفاظ عليها، ومبادرات الأزهر الشريف فى هذا الشأن من خلال تضمين مناهج دراسية خاصة بالتوعية بأهمية حماية الموارد البيئية، ورفع الوعى بشأن أزمة تغير المناخ، مؤكدة أن الأزهر سوف يضطلع بدور محورى فى الإعداد لمؤتمر المناخ COP27 لما لقادة الأديان من تأثير روحى ومعنوى كبير.

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