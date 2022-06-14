إطلاق مبادرات للكشف عن سرطانات الرئة والقولون ضمن 100 مليون صحة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة بصدد إطلاق مبادرات تستهدف الكشف المبكر عن سرطانات (الرئة، القولون)، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة".





جاء ذلك خلال تفقد الوزير أعمال تطوير المركز الإفريقى لصحة المرأة بمحافظة الإسكندرية، فى إطار زيارته الميدانية، اليوم الثلاثاء، لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية لأعمال تطوير المركز بتكلفة تبلغ تصل لنحو 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أهمية هذا المبنى التراثى، الذى تم إنشاؤه عام 1834، وتم تحويله إلى مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة بهدف تطوير التدريب ودعم البحث العلمى فى مجال صحة وتنمية المرأة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير شدد على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير، بما يساهم فى استعادة مكانة المركز ودوره المنشود إقليميًا ودوليًا، فى مجال تطوير أساليب التدريب بمجال صحة وتنمية المرأة، حيث يعد المركز مؤسسة تعليمية وتدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير تفقد أقسام المركز، والذى يضم 8 قاعات تدريب، و4 قاعات محاكاة، و12 عيادة، و3 قاعات للمؤتمرات، بالإضافة إلى أقسام المعامل والأشعة، والمكتبة.

وتابع عبدالغفار أن المركز يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة فى مصر لتضاهى المستويات العالمية، من خلال اتباع منهجية علمية حديثة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل فى إنشاء منظومة تدريبية متكاملة عالية المستوى موجهة إلى الفريق الطبى بأكمله، وتطبيق مباديء البحث العلمى، بالإضافة إلى نشر الوعى الثقافى والتوعية الصحية المجتمعية، حول الموضوعات الصحية ذات الصلة، بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية والمحلية الفاعلة فى هذا المجال.

ولفت عبدالغفار إلى جهود المركز فى العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، حيث ناظر المركز 25 ألف سيدة للكشف للمبكر عن سرطان الثدى.

ونوه عبدالغفار إلى أن الوزير أكد دعم القيادة السياسية للمنظومة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى حرصه على الزيارات الميدانية للمنشآت الطبية للوقوف على أى تحديات والعمل على حلها على الفور، مشيدًا بحجم العمل والجهد المبذول بمستشفيات محافظة الإسكندرية والتى تعمل بطاقة أكثر من 10 آلاف سرير داخلى.