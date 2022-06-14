عاجل.. مدبولى يوجه بتعظيم إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، والذى عقد بشرق بورسعيد بالمنطقة الصناعية لأول مرة منذ قرار إنشاء الهيئة، حسبما أوضح مجلس الوزراء فى بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".





ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، باستمرار العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وفق خطة طموحة لتحقيق ذلك الهدف، تقوم على تعظيم الاستفادة من امكاناتها ومقومات إقامة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

كما وجه رئيس الوزراء بعرض تقرير شهرى يتضمن معدلات الأراضى التى تم الترويج والتسويق لها فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتى تقوم بتطويرها شركة شرق بورسعيد للتنمية.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما تم إنجازه من مشروعات بالمناطق الصناعية خاصة شرق بورسعيد والتجهيزات الخاصة بساحات التداول وأعمال الأرصفة، وكذلك موقف التعاقدات الحالية فى ميناء شرق بورسعيد، فى إطار تحسين جودة الخدمات بها لتحظى بما تستحقه من مكانة مؤثرة فى حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى الإسراع فى خطوات توطين الصناعات وتحديداً صناعة السيارات كما أكد على الدور الحيوى الذى تقوم به المنطقة الاقتصادية فى ملف الهيدروجين الأخضر.

وأكد المهندس يحيى زكى أن الوقت الحالى يتطلب العمل على قدم وساق من أجل تحقيق قفزات استثنائية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة العالمية من اضطرابات تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الاستراتيجية المنشودة.

وعن مشروعات الهيدروجين الأخضر، قال رئيس الهيئة، إنه سيتم عمل بعض اللقاءات القريبة مع ممثلى الشركات المتخصصة فى مجال الهيدروجين الأخضر، التى وقعت معها المنطقة الاقتصادية مذكرات تفاهم لوضع أطر التعاون بين الأطراف وتفعيل هذه المذكرات وترجمتها لعقود فعلية بالتزامن مع قمة تغير المناخ، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لهذه المشروعات خلال المرحلة الأولى تبلغ 6،5 مليون طن سنوياً، كما شهد الاجتماع عرضاً من المهندس كريم سامى سعد، عن نشاط شركة شرق بورسعيد للتنمية، فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إلى أن الصندوق مستعد للدخول فى شراكات مع أى مستثمر اجنبى يرغب فى الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.