تضامن قنا: توزيع 3617 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا توزيع 3617 رأس ماشية على الأسر المعيلة والأولى بالرعاية فى مختلف مراكز المحافظة، وذلك بعد بحوث اجتماعية أشرفت عليها المديرية بالتعاون مع جمعية "الأورمان" والجهات التنفيذية بالمحافظة.





وقال نائب مدير عام جمعية "الأورمان" محمود فؤاد -فى بيان اليوم الثلاثاء- "إنه جرى تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل رأس ماشية، حيث تم صرف مبلغ شهرى كمقابل تغذية يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، وذلك لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم".

وأوضح أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجا فى المناطق الجغرافية الفقيرة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها.

ومن ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة عامل ونجله بالسجن المشدد لمدة عام و500 ألف جنيه غرامة لقيامهما بالتنقيب عن الآثار وتسببها فى مصرع عامل أثناء الحفر.

وتعود أحداث القضية ليوم 7 أغسطس 2021 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بانهيار جزء من منزل ملك محمد موسى ونجله موسى (21 عاما) بقرية دندره بمركز قنا، ما أسفر عن مصرع عامل.. وأكدت التحريات قيام مالك المنزل ونجله بالاستعانة بعدد من العمال للتنقيب عن الآثار داخل منزلهما إلا أنه أثناء الحفر انهارت كمية كبيرة من الأتربة، ما أسفرعن مصرع عامل يدعى عز مصطفى، وتم ضبط المتهمين واعترفا بقيامهما بالحفر داخل المنزل بهدف التنقيب عن الآثار، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.