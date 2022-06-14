محافظ الغربية يفتتح مركز تنمية الموهوبين بشرق طنطا

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم، مركز رعاية الموهوبين بمدرسة سعيد العريان الإعدادية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك فى إطار جهود مديرية التربية والتعليم لرعاية الموهوبين فى مختلف المجالات.





وتفقد المحافظ المركز المكون من 6 قاعات تقدم الدعم والتوجيه لفئات الموهوبين من الطلاب حيث تفقد قاعة "الجمهورية الجديدة" والتى يعرض خلالها مجموعة من الأعمال الفنية والمجسمات التى تعكس النهضة الحالية التى تمر بها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تشمل أعمال التشييد والتطوير والبناء التى تشهدها البلاد، كما تفقد المحافظ قاعة "إرادتنا موهبتنا" تحت رعاية أسر التربية الفنية ورياض أطفال بشرق طنطا التعليمية والتى تم خلالها عرض مجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية من تنفيذ الطلاب والأطفال.

وأشاد بالأعمال الفنية المبتكرة بقاعة "موهبتى سر ابتكارى" والمنفذة تحت إشراف أسر الاقتصاد المنزلى والتربية الخاصة، كما تفقد المحافظ المسرح الفنى، قاعة المكتبات، قاعة "حكاية شهيد" وقاعة "التعلم الذكى والاختراعات"، ذلك بالإضافة إلى ورش متنوعة للموهوبين بين ورش فنية، خط عربى، كتابة قصة ومجال صناعى.

واستكمل المحافظ الافتتاح بتفقد قاعة "مهرجان العزف على أوتار مصرية" والذى يعرض كنوز مصر وتوثيق لكافة أعمال الشخصيات المصرية والتاريخية المؤثرة من خلال الأفلام الوثائقية، البورتريهات الفنية والمجسمات، كما تضمن التفقد عرض محاكاة لنمط الحياة بأسوان وثقافة ساكنيها، واختتم فعاليات الاحتفال بمشاهدة أحد العروض الفنية المقدمة من الطلاب تحت عنوان "عرض الملوك والملكات".

وأعرب المحافظ عن إعجابه الشديد بالأعمال الفنية والمعروضات المقدمة، مشيداً بإقبال الطلبة والطالبات على قاعات التعلم الذكى والكمبيوتر والقاعات الفنية بأنواعها، مؤكدا أهمية مثل هذه المعارض فى تنمية مواهب وثقافة الطلاب وخاصة فى وقت الإجازة الصيفية والتى تعد فرصة مناسبة للطلاب لاكتشاف وتنمية مواهبهم وإثرائها تحت دعم وتوجيه وإشراف كامل من معلميهم.

وفى سياق منفصل، قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى إنه تم توجيه قافلة طبية إلى مدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1428 مواطنا، وذلك بحضور الدكتور حمدى شعبان ‏القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ليلى أبو اسماعيل عضو مجلس النواب.

وأوضح الدكتور محمود زكى -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن الجامعة تستهدف دعم القرى الأكثر احتياجا وخدمة المرضى بجميع مراكز المحافظة تحت شعار "قافلة كل يوم"، مؤكدا أن هناك أولوية لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذ خطة متكاملة لدعم المنظومة الصحية من خلال إطلاق سلسلة من القوافل الطبية والتى قدمت خدماتها لعدد 267 ألف مستفيد.

من جانبه، أوضح الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ1428حالة، مشيرا إلى أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية وتضم نخبة من أساتذة كلية طب طنطا، مشيرا إلى أنه تم تحويل 82 حالة حرجة إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج فى تخصصات العظام والمفاصل والجراحة العامة وجراحة العيون والباطنة والجهاز الهضمى والمخ والأعصاب.