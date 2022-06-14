انت الان تتابع تفاصيل خبر الدفاع الروسية: فتح ممر إنساني بمصنع "آزوت" فى سيفيرودونيتسك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /704399/الدفاع-الروسية-فتح-ممر-إنساني-بمصنع-آزوت-فى-سيفيرودونيتسك

أعلنت وزراة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية ستفتح ممر إنساني يوم الأربعاء لأجلاء المدنيين من مصنع آزوت فى مدينة سفيرودونيتسك.

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ووفق ما جاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية :" فأنه خطوة مدفوعة بالمبادئ الإنسانية فأن القوات الروسية والقوات التابعة لجمهورية لوغانسك مستعدة لتنظيم عملية إنسانية لإجلاء المدنيين ". لافتا إلى أنه سيتم فتح ممر إنساني فى اتجاه الشمال إلى مدينة “سفاتوفى” يوم 15 من الساعة 5 مشيرا إلى أن الأجلاء الأمن سيكون مضمون لجميع المدنيين دون أستثناء.

روسيا تطالب القوات الأوكرانية بالإستسلام

وحثت وزارة الدفاع الروسية، القوات الأوكرانية برفع العلم الأبيض كإشارة إلى قبول القوات الاوكرانية بهذا الأقتراح مطالبا بإنهاء مقاومتها فى آزوت

ويذكر أن الحكومة الأوكرانية ذكرت أن أكثر من 500 شخص لجأوا إلى مصنع آزوت الكيماوي الذي يقع فى منطقة سيفيرودونيتسك مشيرا إلى انه يتعرض للقصف بشكل مستمر، كما أكدت السلطات الأوكرانية بأنه بات تزويدهم بالمستلزمات الأساسية أمر صعب لافتا إلى وجود بعض المخزون.

ومن الجدير بالذكر تشهد مدينة سيفيرودونيتسك التي تقع فى شرق أوكرانيا اشتباكات عنيفة منذ عدة أسابيع بين القوات الأوكرانية والقوات الإنفصالية المدعومة من روسيا.

ويشار إلى أن روسيا اعلنت منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين لكن عدد من هذه الاتفاقيات لم يتم تنفيذها وسط اتهامات روسية أوكرانية بخرق هذه الإتفاقيات.