انت الان تتابع تفاصيل خبر تظهر غدا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /704397/تظهر-غدا-رابط-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-مطروح-2022

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية محافظة مطروح عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، والتي من المقرر أن يعتمدها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء اليوم.

دوت الخليج

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2022

وفور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من محافظ مطروح، مساء اليوم، سوف يتم إرسال النتيجة إلي جميع المدارس الاعدادي علي مستوي المحافظة للتيسير علي الطلاب في الاستعلام عن النتيجة والحصول علي بيان النجاح بالدرجات من المدرسة.

وفي هذا الإطار، ينشر موقع دوت الخليج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2022، خلال التقرير التالي:

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة المطروح الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي البوابة الالكترونية محافظة مرسي مطروح من خلال الرابط التالي عن طريق اختيار قسم نتائج الامتحانات وكتابة رقم الجلوس والضغط علي كلمة بحث للحصول علي الدرجات التي حصل عليها الطالب في الامتحانات والمجموع الكلي الحاصل عليه الطالب والذي يتأهل عن طريق للمرحلة الثانوية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لامتحانات الشهادة الاعدادية ٢٠٢٢ بمحافظة مطروح، مشيرة إلى انتهاء المتابعة اليومية لعمليات التصحيح مع الكنترول المركزي بالمحافظة، وفي انتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح اليوم الثلاثاء.

تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني

ولمن يرغب من الطلاب في التقدم بـ تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني، يمكنه اتباع الخطوات التالية:

- الذهاب إلى الإدارة التعليمية للمحافظة التابع لها طالب الشهادة الإعدادية.

- يتسلم طالب الشهادة الإعدادية نموذجا يدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها، من قبل شئون الطلاب.

- يتم سداد 25 جنيها للمادة الواحدة، وهي الرسوم المقررة للتظلم من قبل وزارة التربية والتعليم.

- يقوم الطالب بأخذ أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكنترول.

- يطلع طالب الشهادة الإعدادية على صورة من ورقة إجابته في الامتحان.

- وفي حالة وجود سؤال غير مصحح يجري تسجيله في الكنترول.

- ويتم تحديد موعدا للموجهين الأوائل لمراجعة التظلمات.

- وفي حالة حصول الطالب على درجات زيادة يخبر بها الكنترول شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية وعلى أساسها يحصل الطالب على الدرجة.