تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إيسترن كومباني غداً

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /704396/تشكيل-الأهلي-المتوقع-لمواجهة-إيسترن-كومباني-غدا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق الشرقية للدخان، في إطار اللقاء المؤجل بينهما من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء غد الأربعاء على ستاد الأهلي وي السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إيسترن كومباني

فى حراسة المرمي: مصطفى شوبير

في خط الدفاع:محمود وحيد، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم فؤاد.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات.

الجدير بالذكر أن تمكن النادي الأهلي من إحراز هدف التقدم في مرمى المصري بالسلوم، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان، بدلًا من المدير الفني بيتسو موسيماني العائد من الإجازة التي حصل عليها .

أحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعدما نجح في وضع الكرة من داخل منطقة الجزاء على شمال حارس المصري بالسلوم.

تشكيل الأهلي لمباراة المصري بالسلوم

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: مصطفي شوبير محمود وحيد - رامي ربيعه - محمد هاني - كريم فؤاد محمد محمود - احمد نبيل كوكا احمد عبد القادر محمد شريف - حسام حسن - زياد طارق

مباراة الأهلي والشرقية للدخان

ويدخل النادي الأهلي، هذه المباراة رغبة في تحقيق الفوز في البطولة، لضمان استمراريته في المنافسة على نزع الصدارة من الزمالك، والتي يحتلها الأخير برصيد 44 نقطة من إجمال خوض 20 مباراة.

أمام النادي الأهلي، فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري، ويتبقى له 3 مؤجلات أمام كل من ( إنبي، الجونة، الإسماعيلي).