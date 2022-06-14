انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع شاب سقط من قطار سكة حديد بالأقصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وقع حادث مصرع شاب، إثر سقوطه من أحد قطارات السكة الحديد أمام قرية الشغب، وفارق الحياة في الحال، وتم تحرير مجضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دوت الخليج

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بسقوط شاب يدعى "حسن. م. ع"، مقيم بمنطقة المنشية بإسنا، من أحد القطارات خلال مروره أمام قرية الشغب.

النيابة العامة

وانتقلت على الفور سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الشاب فارق الحياة في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى إسنا، لحين تسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بيصنع حشيش.. الداخلية تسقط تاجر مخدرات بالمنيا

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، ونجحت في ضبط عنصر إجرامي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة ومحاولته إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة المنيا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي غير المشروع.

متابعة المتهم

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش متخذاً من دائرة مركز شرطة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا ، وبحوزته (كمية لمسحوق بودرة الحشيش وزنت 5 كيلو جرام –4 طرب لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين– أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).