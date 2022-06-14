انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك مصر يوفر شهادة القمة بعائد كبير.. أعرف طرق شرائها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /704392/بنك-مصر-يوفر-شهادة-القمة-بعائد-كبير-أعرف-طرق-شرائها

أعلن بنك مصر عن توفير شهادة القمة بعائد كبير بعد وقف شهادة الـ 18% والجميع يتساءل عن فوائد بنك مصر وكيفية شرائها خاصة أن الكثير من عملاء بنك مصر يرغبون معرفة كل تفاصيلها ويقدم دوت الخليج تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر.

شهادة القمة من بنك مصر يوفر بنك مصر شهادة القمة بعائد 14%ويصرف العائد شهريًا، وتعتبر أعلى شهادة في بنك مصر. طرق شراء شهادة القمة من بنك مصر قدم بنك مصر طريقتين لشراء شهادة القمة لدعم عملائه من مختلف المحافظات والتسهيل عليهم إمكانية شراء الشهادة وذلك من خلال الآتي: أولاً: الشراء من فروع بنك مصر - يتم الشراء بعد إيداع المبلغ المحدد في حساب التوفير أو الجاري أو الخصم من الحساب - صورة الرقم القومي للعميل. ثانيًا: الشراء من الإنترنت والموبايل البنكي - إدخال العميل رقمه التعريفي وكلمة السر على تطبيق بنك مصر - اختيار المنتج من أول خانة في صفحة إصدار الشهادات - اختيار شهادة 14% سنويا. - حدد رقم حساب العميل سواء التوفير أو الجاري لإصدار الشهادة. - تحديد قيمة الشراء. - تعليمات الاستحقاق يتم اختيار منها تجدد أو لا تجدد. - اختر نوع الحساب لصرف العائد الشهري به. - الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة. - تظهر شاشة بكافة بيانات الشهادة تطلب التأكيد من العميل. - تظهر على الفور موافقة بنك مصر صدور الشهادة.

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