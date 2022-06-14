انت الان تتابع تفاصيل خبر احمد مهني عن قرار السيسي بتأجيل زيادة الكهرباء: يؤكد انحياز الرئيس لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصرى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /704391/احمد-مهني-عن-قرار-السيسي-بتأجيل-زيادة-الكهرباء-يؤكد-انحياز-الرئيس-لمتوسطى-ومحدودى-الدخل-من-أبناء-الشعب-المصرى

أشاد النائب اجمد مهني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء الذى كان مقررا تنفيذه من أول يوليو القادم بهدف التخفيف على المواطنين.

دوت الخليج

احمد مهني عن قرار السيسي بتأجيل زيادة الكهرباء: يؤكد انحياز الرئيس لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصرى

وأكد أحمد مهني، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحاول حمل الأعباء مع المواطن المصري، في ظل الأزمة العالمية التي يواجهها العالم، يأتي ذلك فى وقت أن العالم كله يقرر زيادة أسعار الطاقة مصر تقرر تأجيل زيادة الأسعار حفاظا على المواطن المصري من الضغوطات، لافتا إلى أن أكبر دول العالم لديهم زيادة 40 و 50% زيادة في أسعار الطاقة المنزلية سواء الغاز أو الكهرباء. واضاف عضو مجلس النواب، إن هذا القرار يؤكد انحياز الرئيس لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصرى، وإحساس الرئيس بمعاناة المصريين من موجة غلاء الأسعار حاليا بسبب التضخم وأثار الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن هذه المرة الثالثة لتأجيل تنفيذ قرار زيادة أسعار الكهرباء. واوضح احمد مهني، ان الرئيس يشعر بالشعب المصري وبما قدمه من تضحيات لإنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر، وانه بهذا التأجيل سيظل يدفع ما يقرب من 17 مليون مشترك أقل من 50٪ من تكلفة الكهرباء، وهو ما سيسهم في خفض فاتورة الأعباء التي يتحملها المواطن والتخفيف عليه خاصة وأن الزيادة كان سيكون لها تأثير على كافة المنتجات ووسائل النقل.

وناشد احمد مهني ، عضو مجلس النواب، المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء بقدر الإمكان، فالمواطن يتحمل المسؤولية ايضا وعليه ان يكون على قدرها من أجل مصرنا الحبيبة.