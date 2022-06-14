انت الان تتابع تفاصيل خبر سليمان وهدان يتقدم بأول بيان عاجل بعد هزيمة مصر أمام كوريا..ومحاسبة اتحاد الكرة قبل الإقالة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /704389/سليمان-وهدان-يتقدم-بأول-بيان-عاجل-بعد-هزيمة-مصر-أمام-كورياومحاسبة-اتحاد-الكرة-قبل-الإقالة

أعلن سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن تقدمه ببيان عاجل تحت قبة البرلمان بشأن إدارة الكرة في مصر مطالبا بإقالة ومحاسبة اتحاد الكرة بعد الفضيحة تلو الأخرى التى تطال اللعبة الشعبية والجماهيرية الأولى في مصر والتى كان آخرها الهزيمة الكبيرة للمنتخب أما منتخب كوريا اليوم.

دوت الخليج

سليمان وهدان يتقدم بأول بيان عاجل بعد هزيمة مصر أمام كوريا..ومحاسبة اتحاد الكرة قبل الإقالة

قال وهدان أن هناك فشل وفساد كبيرين في اتحاد الكرة ومنذ سنوات طويلة حيث فشل الاتحاد من قبل في الحصول علي تنظيم المونديال وحصل علي الصفر الشهير وتوالت إخفاقات ادارة الكرة في مصر علي مدار السنوات الماضية الأمر الذي ذهب بالمنتخب الي الهزيمة أكثر من مرة وعدم الصعود الي كأس العالم أو الفوز بأمم إفريقيا.

وأوضح وهدان بات لزاما علينا أن تكون هناك وقفة قوية ضد ما يحدث في اتحاد الكرة هذه المرة لا نطالب بإقالة الاتحاد فحسب بل يجب أن نحاسب كل من قصر في أداء مهام عمله ومحاسبة الاتحاد قبل الاقالة وتسببه في الوصول الي المستوى السيء حاليا للكرة في مصر.

تجدر الاشارة إلى أن أحداث المباراة الودية التي جمعت منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف للمنتخب المصري، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب"سول".

تشكيل منتخب مصر أمام كوريا

فى حراسة المرمي:محمد الشناوي

فى خط الدفاع: ياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمود الونش وعمر كمال

فى خط الوسط:عمرو السولية ومهند لاشين وأحمد رفعت وأحمد حمدي

فى خط الهجوم:إبراهيم عادل، مصطفي محمد.