انت الان تتابع تفاصيل خبر منذر رياحنة في "صباح العربية": قدمت الخير محدش شافه والرجل خادم المرأة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /704376/منذر-رياحنة-في-صباح-العربية-قدمت-الخير-محدش-شافه-والرجل-خادم-المرأة

حل الفنان الأدرني منذر رياحنة مؤخرًا ضيف برنامج صباح العربية والذي كشف من خلاله عن كواليس مشاركته الموسم الثالث من مسلسل الاختيار وحقيقة عدة تصريحات أثارت جدلا له.

دوت الخليج يرصد تصريحات منذر رياحنة

تصريحات منذر رياحنة

وقال عن شخصية «الشيخ أحمد» التي قدمها ضمن أحداث مسلسل الاختيار الموسم الثالث الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، إنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل.

ووجه الشكر لأهل سيناء والقائمين على مسلسل الاختيار 3، خلال لقائه التلفزيوني وقال: «تحية لكل أهل سيناء، وتحية للشخصية التي قدمتها، أنا حكيت قبل كدا إن السلاح الوحيد لحماية الوطن هو شعبه».

وتابع: "أهل سينا ضحوا بدمائهم عشان يثبتوا إن سينا مصرية وها البلد مصرية، أهل سينا ناس شرفاء، وأنا بشكر كل القائمين على المسلسل لأني قدمت هذا الدور”.

واستكمل: "أول شيء مهم في حياتي هو الوطن، كل ما كان وطني بخير كلنا هنكون بخير”، وفيما يخص حصره بتجسيد أدوار الشر رد قائلًا: "قدمت الخير محدش شافه، الشخصية ودامك من وجهة نظرك بتبقى شخصية شريرة، ولكن لو دخلتي في جوانب الشخصية مش هتلاقيها شريرة هتلاقيها ردة فعل مش أكتر”.

وتابع الفنان منذر رياحنة: "وأنا لما بمثل شخصية شر ببقى شايفها أفضل من الشخص الخير اللي بيمثل معايا، وبشوفها في منطق مختلف”.

تصريحات جريئة لـ منذر رياحنة

و علق منذر رياحنة على تصريح سابق له أثار به ضجة كبيرة حيث ذكر فيه أن الرجل عليه أن يخدم المرأة، وقال: "أنتن متفوقات في الأناقة والجمال والحنية والحب، وعلى الرجل أن يكون الملك وهي الأميرة”.

واستكمل تعليقه: " لأنها أجمل ما في الكون هي اللي علمتنا وربتنا، هي الأناقة في الكون، وأنا ضد التحدي مع الرجل، يجب على المرأة أن تبقى ملكة، والرجل خادمها ودا شرف ومعرفة بقيمتك أنت كأنثى”.

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يذكر أن آخر أعملل منذر رياحنة كان مشاركته ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل الاختيار 3 برفقة كوكبة من النجوم.