انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تدني مستوى المنتخب الوطني.. عضو مجلس إدارة الأهلي يشرح أسباب هذا التدهور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /704388/بعد-تدني-مستوى-المنتخب-الوطني-عضو-مجلس-إدارة-الأهلي-يشرح-أسباب-هذا-التدهور

تعيش الكرة المصرية، حالة هي الأسوأ لها على الإطلاق خلال هذه الأيام، وتسبب في هذه الحالة، هو مستوى منتخب مصر في مباريات الصفيات الكؤهلة لأمم إفريقيا، وهزيمته أمام منتخب إثيوبيا، وكذلك أمام منتخب كوريا في لقائه الودي الذي أقيم اليوم وانتهى بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد لصالح المنتخب الكوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من خلال بوست نشره عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" " مشكلتنا في الكورة زي مشكلتنا في الاقتصاد، وهي إننا عايزين نخلق نموذج مش موجود في حتة في العالم".

وأضاف: " عايزين ننقي الجمهور اللي يدخل، 80% من أندية الدوري، بقوا أندية هيئات وشركات، عايزين الدوري 18 نادي عشان محدش يزعل، عايزين نراضي نادي على حساب نادي عشان محدش يزعل وكله يبقى مبسوط".

واستكمل: " عايزين فلوس تدخل لأندية من غير رقابة ونسميها استثمار رياضي، عايزين الخناقة تبقى في المدرج الاعتباري السوشيال ميديا عشان كله ييريح دماغه".

وأردف: " الكورة هي الكورة في كل حتة في العالم، بتتقدم للناس بالصورة اللي اتعودوا عليها عشان هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتسعدهم من غير تكلفة".

وأتم: " خلينا نرجع لـ 15 سنه لورا، ونقدم للناس الكورة اللي اتعودوا عليها، وبعدها كل حاجة هتتصلح لوحدها".

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

الجدير بالذكر أن تمكن النادي الأهلي من إحراز هدف التقدم في مرمى المصري بالسلوم، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان، بدلًا من المدير الفني بيتسو موسيماني العائد من الإجازة التي حصل عليها .

أحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعدما نجح في وضع الكرة من داخل منطقة الجزاء على شمال حارس المصري بالسلوم.

تشكيل الأهلي لمباراة المصري بالسلوم

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: مصطفي شوبير محمود وحيد - رامي ربيعه - محمد هاني - كريم فؤاد محمد محمود - احمد نبيل كوكا احمد عبد القادر محمد شريف - حسام حسن - زياد طارق