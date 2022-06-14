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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /704385/الناتو-يدعو-تركيا-واليونان-لتسوية-خلافاتهما-فى-بحر-إيجة

دعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال مقابلة له معه وكالة الانباء اليونانية كل من اليونان وتركيا من أجل تسوية خلافاتهما فى بحر إيجة .

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وقال فى المقابلة :" نحث اليونان وتركيا من أجل تسوية خلافاتها فى بحر إيجة بروح الثقة والتضامن بين الحلفاء" مضيفا "أن ذلك يعني ضبط النفس والاعتدال والأمتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه ان يؤدي الى تأجيج الموقف".

اتهامات تركية يونانية متبادلة

وتأتي تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بعد أن رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يلتقى بالقادة اليونانيين متهما إياها بعدم النزاهة

وفى مقابل ذلك رد الرئيس اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على التصريحات التركية بأنه :" لن يدخل فى مهاترات مع تركيا".

ويذكر أن كلا الدولتين هما عضوان فى حلف الناتو ويخوض البلدين نزاعا حول الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة فى أجزاء من بحر إيجة وشرق البحر المتوسط

اليونان تؤكد سيادتها على جزر بحر إيجة

ويشار إلى انه فى نهاية مايو طالبت اليونان فى رسالة لها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التشكيك التركي بشأن سيادة اليونان على جزر بحر إيجة.

وفى سياق متصل أكدت تركيا بانها لن تقوم بعقد لقاءات ثنائية مستقبلية مع الجانب اليوناني متهما اليونان بتسليح جزر بحر إيجة التي تفصل بين البلدين . وأوضح الامين العام لحلف شمال الأطلسي تعليقا على الخلافات التركية اليونانية إلى أن :" تنوع الآراء والجدال هو جزء لا يتجزء من ديمقراطيتنا واليونان وتركيا حليفتان منذ عقود".